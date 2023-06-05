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Белгородцев пытались запугать фейковыми фото с раздачей повесток

5 июня 2023, 13:41
Фото: 1MI
Снимки стали активно распространять в Сети после другого фейка — о якобы введения военного положения. Однако на фотографиях запечатлён явно не Белгород, о чём свидетельствуют многие детали. На недостоверную информацию обратил внимание Telegram-канал «Война с фейками. Белгород».
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Фейк

5 июня в Сети появились фотографии, на которых, как утверждалось, запечатлели Белгород. Сообщалось, что в городе якобы началась активная раздача повесток.

Снимки заметил Telegram-канал «Война с фейками. Белгород». Как утверждает источник, на самом деле на фото запечатлён не областной центр. Об этом свидетельствует несколько деталей: снимок уже использовался раньше в новостях о других городах, виден флаг ДНР, а сама обстановка напоминает инфраструктуру автовокзала Донецка. Помимо этого, на рукавах военных на кадрах видны нашивки военной полиции Донецкой народной республики.

Примечательно, что фото появилось в Сети после другого фейка — о том, что в приграничье якобы вводится военное положение, а в стране объявят всеобщую мобилизацию. В оперштабе заверили, что всё это недостоверная информация.

С утра понедельника, 5 июня, опровергли ещё два фейка. Первый был связан с эвакуацией из приграничного Грайворонского горокруга. Информацию не подтвердили власти муниципалитета. Героями второго стали якобы шебекинцы, призвавшие всех взять оружие и вступить в самооборону. Примечательно, что в последнем видеоролике главными героями стали актёры, уже знакомые белгородцам по другим видеофейкам.

Фото: Telegram-канал «Война с фейками. Белгород»
Фейк: Путин сообщил о введении военного положения в Белгородской области
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