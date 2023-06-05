Белгородцев пытались запугать фейковыми фото с раздачей повесток

Снимки заметил Telegram-канал «Война с фейками. Белгород». Как утверждает источник, на самом деле на фото запечатлён не областной центр. Об этом свидетельствует несколько деталей: снимок уже использовался раньше в новостях о других городах, виден флаг ДНР, а сама обстановка напоминает инфраструктуру автовокзала Донецка. Помимо этого, на рукавах военных на кадрах видны нашивки военной полиции Донецкой народной республики.