Белгородские выпускники из приграничья могут поступать в вуз по собеседованию онлайн

Ещё одна особенность, Минобрнауки РФ установило отдельную квоту для детей участников СВО. Для них выделяется не менее 10% по каждому направлению подготовки. В этом случае поступающие участвуют не в общем конкурсе на бюджетные места, а в специальной отдельной квоте, то есть, соревнуются между собой.