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Белгородские выпускники из приграничья могут поступать в вуз по собеседованию онлайн

5 июня 2023, 08:55
Фото: 1MI
Данное решение приняли в Минобрнауки РФ. Льготами могут воспользоваться 3219 выпускников из 284 школ приграничных территорий Белгородской области. Об этом сообщили в министерстве образования региона в ходе оперативного совещания.

По статистике превышение контрольных цифр приёма на бюджетные места в вузы Белгородской области по сравнению с 2022 годом составляет 3%. Есть рост по бакалавриату и специалитету — это основные направления, на которые поступают белгородские одиннадцатиклассники. При этом зафиксировано снижение по направлению магистратура, однако это общероссийская тенденция. Подробнее на слайде:

Фото: Из оперсовещания правительства Белгородской области

Всего в текущем году поступать в вузы как по результатам ЕГЭ, так и по результатам вступительных экзаменов смогут 3219 выпускников из 284 школ приграничных территорий Белгородской области.

Фото: Из оперсовещания правительства Белгородской области

Как сообщили в министерстве образования региона, 2 июня все высшие учебные заведения, в том числе расположенные на территории региона, получили письмо от Минобрнауки с необходимостью до 7 июня внести изменения в правила приёма. Теперь по выбору абитуриента выпускники из 284 школ приграничных территорий могут сдавать как вступительные испытания, так и проходить собеседования.

Также по выбору абитуриента вступительные испытания или собеседование может проходить как в очном формате на базе вуза, так и дистанционно.

Ещё одна особенность, Минобрнауки РФ установило отдельную квоту для детей участников СВО. Для них выделяется не менее 10% по каждому направлению подготовки. В этом случае поступающие участвуют не в общем конкурсе на бюджетные места, а в специальной отдельной квоте, то есть, соревнуются между собой.

Если это дети погибших участников СВО, либо тех, кто удостоен звания героя или трёх орденов мужества, такие ребята поступают без учёта ЕГЭ и вступительных испытаний.

Фото: Из оперсовещания правительства Белгородской области

Приёмная кампания стартует с 20 июня. Подробнее на слайде:

Фото: Из оперсовещания правительства Белгородской области
Школьники могут поступать одновременно в пять вузов по вступительным экзаменам
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#Кристина Семенчук#Вуз#Поступление#Абитуриент#Минобрнауки#Приграничье#Общество#Белгородская область
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