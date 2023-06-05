Белгородская область за неделю обогнала ДНР по интенсивности обстрелов

5 июня Белгородская область была под обстрелами прямо с утра. Сначала ВСУ атаковали село Муром в Шебекинском округе. Также там атаковали Красное, Терезовку, Новую Таволжанку, хутор Балки, Первое Цепляево. Под обстрелами были ещё Цаповка в Борисовском районе, Козинка, Глотово, Почаево в Грайворонском горокруге. В Новой Таволжанке, в частности, было 185 прилётов. Утром 5 июня ВСУ более 70 раз ударили по селу из «Градов».