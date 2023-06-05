Белгородская область за неделю обогнала ДНР по интенсивности обстрелов

Posted Сегодня, 13:53
Published Сегодня, 13:53
Modified Сегодня, 13:55
Updated Сегодня, 13:55
Белгородская область за неделю попадала под обстрелы на 20% чаще, чем Донецкая агломерация. По региону снаряды ударили 3035 раз, а по ДНР — 2383 раза. Данные источник приводит за период с 28 мая по 3 июня.
5 июня Белгородская область была под обстрелами прямо с утра. Сначала ВСУ атаковали село Муром в Шебекинском округе. Также там атаковали Красное, Терезовку, Новую Таволжанку, хутор Балки, Первое Цепляево. Под обстрелами были ещё Цаповка в Борисовском районе, Козинка, Глотово, Почаево в Грайворонском горокруге. В Новой Таволжанке, в частности, было 185 прилётов. Утром 5 июня ВСУ более 70 раз ударили по селу из «Градов».
Неспокойно было и в Белгороде. Над городом сработала система ПВО. Повреждения от осколков получили две машины — легковушка и автомобиль скорой помощи.