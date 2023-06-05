Белгород снова в ТОПе. Микрорайон «Восточный» стал лучшим жилым комплексом в ЦФО

Posted Сегодня, 12:08
Published Сегодня, 12:08
Modified Сегодня, 12:10
Updated Сегодня, 12:10
Он стал «Лучшим региональным жилым комплексом комфорт-класса на территории Центрального и Северо-Западного федеральных округов».
Компания «Трансюжстрой» стала победителем самой престижной Федеральной премии Urban Awards 2023. Это почти «Оскар» для сферы девелопмента.
На этот раз эксперты отметили микрорайон «Восточный» — это один из брендовых проектов «Трансюжстроя». Помимо белгородского застройщика, в финале участвовали 198 объектов со всей страны.
Микрорайон «Восточный» отличается качественно новыми решениями в архитектуре и инновационными решениями в сфере благоустройства территории. Здесь впервые в регионе установили погружные мусорные контейнеры, которые предотвращают появление неприятного запаха, ликвидируют возгорания за счёт аварийных датчиков, экономят место и эстетично вписываются в стилистику комплекса.
Помимо этого, весь комплект оформлен в фирменном стиле. Яркий жёлтый сочетается с приглушённым серым. Внутри домов установлены датчики движения, которые экономят электроэнергию, но не в ущерб комфорту жильцов.
Напомним, что в 2021 году «Трансюжстрой» уже выигрывал эту премию — тогда с ЖК «Центр парк».
Пока это единственный застройщик Белгородской области, который доходил до финала, и не просто выиграл, а выиграл дважды. Подтвердив свои компетенции на федеральном уровне.