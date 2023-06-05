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Белгород снова в ТОПе. Микрорайон «Восточный» стал лучшим жилым комплексом в ЦФО

5 июня 2023, 12:08
Фото: Виталина Дьякова
«Трансюжстрой» повторил свой успех двухлетней давности: тогда белгородский застройщик взял статуэтку с ЖК «Центр Парк», сейчас — с микрорайоном «Восточный».

Он стал «Лучшим региональным жилым комплексом комфорт-класса на территории Центрального и Северо-Западного федеральных округов».

Компания «Трансюжстрой» стала победителем самой престижной Федеральной премии Urban Awards 2023. Это почти «Оскар» для сферы девелопмента.

На этот раз эксперты отметили микрорайон «Восточный» — это один из брендовых проектов «Трансюжстроя». Помимо белгородского застройщика, в финале участвовали 198 объектов со всей страны.

Микрорайон «Восточный» отличается качественно новыми решениями в архитектуре и инновационными решениями в сфере благоустройства территории. Здесь впервые в регионе установили погружные мусорные контейнеры, которые предотвращают появление неприятного запаха, ликвидируют возгорания за счёт аварийных датчиков, экономят место и эстетично вписываются в стилистику комплекса.

Помимо этого, весь комплект оформлен в фирменном стиле. Яркий жёлтый сочетается с приглушённым серым. Внутри домов установлены датчики движения, которые экономят электроэнергию, но не в ущерб комфорту жильцов.

Напомним, что в 2021 году «Трансюжстрой» уже выигрывал эту премию — тогда с ЖК «Центр парк».

Пока это единственный застройщик Белгородской области, который доходил до финала, и не просто выиграл, а выиграл дважды. Подтвердив свои компетенции на федеральном уровне.

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#Кристина Семенчук#Трансюжстрой#Микрорайон#Жилой комплекс#Эксперты#Город#Белгородская область#Видео
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