Баланин: В Запорожской области откроют новые пункты оформления полисов ОМС

Posted Сегодня, 16:02
Published Сегодня, 16:02
Modified Сегодня, 16:04
Updated Сегодня, 16:04
Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий обсудил вопросы, связанные с предоставлением полисов ОМС жителям региона, в ходе рабочей встречи с Ильёй Баланиным, пишут Новые Известия.
«На встрече обсуждались вопросы организации дополнительных пунктов оформления полисов ОМС на базе медучреждений, приема заявлений через Социальный фонд, а также привлечения студентов-волонтеров для консультационной поддержки граждан при оформлении полисов ОМС», — сообщил Балицкий.
В настоящее время в Мелитополе открыто три пункта оформления полисов, а также можно подавать заявки через МФЦ. В регионе дополнительно проводится работа по оформлению цифровых полисов ОМС.
Илья Баланин отметил, что коллеги из Запорожской области получают необходимую методологическую поддержку. Территориальные фонды направляют своих специалистов для оказания помощи.
«Наша общая задача — без лишних проволочек оформить полисы ОМС, чтобы жители Запорожской области могли получать качественную медицинскую помощь на всей территории России», — подчеркнул он.
Евгений Балицкий также отметил в своем телеграм-канале, что на данный момент полисы ОМС оформили более 34 тысяч жителей.