302 человека из Шебекинского округа разместили в ПВР в других регионах России

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Выезд жителей Шебекинского округа в другие регионы осуществляется по двум направлениям — выезд организованных групп детей на отдых и оздоровление, а также выезд за пределы области семей из Шебекинского округа для временного размещения.
Сейчас в три региона РФ из Шебекинского округа переехали 302 человека. В Липецкую область выехали 139 человек. 90 человек выехали организованно, остальные самостоятельно на личных авто. Переселенцы проживают в гостиницах и на территории базы отдыха. Среди выехавших — 45 детей, 94 взрослых, в основном пожилые. Для жителей Шебекинского округа организовали медицинский осмотр. По словам Ольги Медведевой, один ребёнок с хроническим заболеванием поставлен на контроль узкого специалиста, четыре гипертоника проходят наблюдение у терапевтов, ещё один человек наблюдается у травматолога.
Кроме того, 100 человек переехали в Тамбовскую область. Выезжали в регион организованно на автобусах. Две семьи выехали самостоятельно. Размещены они в кампусе университета. Среди переехавших — 13 детей, 87 взрослых. 15 человек находятся под наблюдением медиков.
Ещё 63 человека приняла Тульская область в центре временного размещения.
Сегодня, 5 июня, в Липецкую область выезжают 98 человек на автобусах, ещё 13 человек переедут самостоятельно на авто. Их разместят в гостиницах. Также сегодня 50 человек передут в Тулу.
Ольга Медведева предложила всем ответственным из Белгородской области посетить на этой неделе ПВР в других регионах. Вячеслав Гладков отметил, что с докладами о ситуации в ПВР ответственные должны вернуться в четверг.