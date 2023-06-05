302 человека из Шебекинского округа разместили в ПВР в других регионах России

Сейчас в три региона РФ из Шебекинского округа переехали 302 человека. В Липецкую область выехали 139 человек. 90 человек выехали организованно, остальные самостоятельно на личных авто. Переселенцы проживают в гостиницах и на территории базы отдыха. Среди выехавших — 45 детей, 94 взрослых, в основном пожилые. Для жителей Шебекинского округа организовали медицинский осмотр. По словам Ольги Медведевой, один ребёнок с хроническим заболеванием поставлен на контроль узкого специалиста, четыре гипертоника проходят наблюдение у терапевтов, ещё один человек наблюдается у травматолога.