14-летнего белгородца контузило во время обстрела

Posted Сегодня, 17:42
Published Сегодня, 17:42
Modified Сегодня, 18:10
Updated Сегодня, 18:10
5 июня ВСУ неоднократно обстреляли Грайворонский округ. В приграничном селе Глотово подросток получил контузию во время очередной из атак. 14-летний мальчик в это время был на улице.
«В районной ЦРБ ему оказали первую медицинскую помощь, сейчас врачи доставляют его в детскую областную больницу», — сообщил Вячеслав Гладков.
Также в Глотово есть повреждения. Один из прилётов пришёлся на территорию частного домовладения. Обстрелы сёл Сподарюшино, Почаево и Козинки обошлось без повреждений.