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14-летнего белгородца контузило во время обстрела

5 июня 2023, 17:42
Фото: соцсети губернатора Вячеслава Гладкова
Мальчик находился на улице во время обстрела Грайворонского округа. О его состоянии рассказал губернатор.
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Обстрел

5 июня ВСУ неоднократно обстреляли Грайворонский округ. В приграничном селе Глотово подросток получил контузию во время очередной из атак. 14-летний мальчик в это время был на улице.

«В районной ЦРБ ему оказали первую медицинскую помощь, сейчас врачи доставляют его в детскую областную больницу», — сообщил Вячеслав Гладков.

Также в Глотово есть повреждения. Один из прилётов пришёлся на территорию частного домовладения. Обстрелы сёл Сподарюшино, Почаево и Козинки обошлось без повреждений.

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Фото: соцсети губернатора Вячеслава Гладкова
#Кристина Семенчук#Обстрел ВСУ#Приграничье#Пострадавшие#Разрушения#Происшествия#Обстрел#Грайворонский горокруг#Вячеслав Гладков
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