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ВСУ продолжают уничтожать Шебекино и другие пункты белгородского приграничья

4 июня 2023, 10:49
Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова
4 июня массированному обстрелу снова подвергся Шебекинский городской округ. О последствиях рассказал Вячеслав Гладков.
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Обстрел

По предварительным данным, при обстрелах 4 июня никто не пострадал. В Шебекино Вооружённые силы Украины наносят удары по торговым модулям на рынке в центре города. Пожары возникли в районе рынка и зернохранилище, а также в частном секторе.

В Муроме снаряды взрываются в разных частях села. Было прямое попадание в дом, но обошлось без пожара. Жители дома успели съехать. В Новой Таволжанке повреждена крыша четырёхэтажного дома, из которого выехали все жители. Снаряды попали в дом культуры и по центральной площади.

Оперативные службы обследуют территории и фиксируют повреждения.

Сообщения об обстрелах Шебекинского округа начали поступать утром воскресенья.

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#Евгений Грицков#Обстрел ВСУ#Приграничье#Спецоперация#Обстрел#СВО#Белгородская область#Шебекинский горокруг#Шебекино#Вячеслав Гладков
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