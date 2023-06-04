ВСУ продолжают уничтожать Шебекино и другие пункты белгородского приграничья

Posted Сегодня, 10:49
Published Сегодня, 10:49
Modified Сегодня, 10:51
Updated Сегодня, 10:51
По предварительным данным, при обстрелах 4 июня никто не пострадал. В Шебекино Вооружённые силы Украины наносят удары по торговым модулям на рынке в центре города. Пожары возникли в районе рынка и зернохранилище, а также в частном секторе.
В Муроме снаряды взрываются в разных частях села. Было прямое попадание в дом, но обошлось без пожара. Жители дома успели съехать. В Новой Таволжанке повреждена крыша четырёхэтажного дома, из которого выехали все жители. Снаряды попали в дом культуры и по центральной площади.
Оперативные службы обследуют территории и фиксируют повреждения.
Сообщения об обстрелах Шебекинского округа начали поступать утром воскресенья.