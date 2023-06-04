ВСУ продолжают уничтожать Шебекино и другие пункты белгородского приграничья

В Муроме снаряды взрываются в разных частях села. Было прямое попадание в дом, но обошлось без пожара. Жители дома успели съехать. В Новой Таволжанке повреждена крыша четырёхэтажного дома, из которого выехали все жители. Снаряды попали в дом культуры и по центральной площади.