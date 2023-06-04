Власти Шебекино ответили на обвинения в платной эвакуации детей

Глава Шебекинского городского округа прояснил ситуацию с якобы платным вывозом детей из обстреливаемых населённых пунктов. По словам Жданова, 31 мая 300 шебекинских детей отправили на отдых в Воронежскую область. Эта поездка никак не связана с обстрелами и атакой ДРГ, а была запланирована раньше.