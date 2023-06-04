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Власти Шебекино ответили на обвинения в платной эвакуации детей

4 июня 2023, 08:02
Фото: Telegram-канал Владимира Жданова
Родители просто оплатили комфортабельный автобус для запланированной ранее поездки детей на отдых. Владимир Жданов заверил, что деньги в течение недели вернут.

Глава Шебекинского городского округа прояснил ситуацию с якобы платным вывозом детей из обстреливаемых населённых пунктов. По словам Жданова, 31 мая 300 шебекинских детей отправили на отдых в Воронежскую область. Эта поездка никак не связана с обстрелами и атакой ДРГ, а была запланирована раньше.

При этом родители детей выбрали вариант поездки на комфортабельных автобусах, а не на школьных ПАЗах, и заплатили за это по 1867 рублей.

Жданов добавил, что эту ситуацию из-за последних событий «проглядели», но в течение недели родителям эти деньги вернут.

Детей из Шебекинского округа отправляют на отдых в другие регионы. В лагерь «Бригантина Белогорья» в Крыму 4 июня отправятся дети мобилизованных белгородцев.

Британская газета переименовала Шебекино в Readovka
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#Евгений Грицков#Вывоз детей#Летний отдых#Лагерь#Оплата проезда#Общество#Шебекино#Владимир Жданов
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