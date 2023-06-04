Власти Шебекино ответили на обвинения в платной эвакуации детей

Posted Сегодня, 08:02
Published Сегодня, 08:02
Modified Сегодня, 08:04
Updated Сегодня, 08:04
Глава Шебекинского городского округа прояснил ситуацию с якобы платным вывозом детей из обстреливаемых населённых пунктов. По словам Жданова, 31 мая 300 шебекинских детей отправили на отдых в Воронежскую область. Эта поездка никак не связана с обстрелами и атакой ДРГ, а была запланирована раньше.
При этом родители детей выбрали вариант поездки на комфортабельных автобусах, а не на школьных ПАЗах, и заплатили за это по 1867 рублей.
Жданов добавил, что эту ситуацию из-за последних событий «проглядели», но в течение недели родителям эти деньги вернут.
Детей из Шебекинского округа отправляют на отдых в другие регионы. В лагерь «Бригантина Белогорья» в Крыму 4 июня отправятся дети мобилизованных белгородцев.