Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:15

Published Сегодня, 12:15

Modified Сегодня, 12:17

Updated Сегодня, 12:17

Изображение материала

В Белгороде оборудуют парковку возле нового парка аттракционов

4 июня 2023, 12:15
Фото: 1MI
Работы пройдут в рамках благоустройства общественных пространств. Четвёртая очередь пройдёт на 3-м Корочанском проезде. Администрация Белгорода ищет подрядчика.

Согласно документам госзакупки, городские власти ищут исполнителя, который проведёт благоустройство общественных пространств в Белгороде. Речь идёт о проекте по приведению в порядок набережной реки Северский Донец с благоустройством прилегающей территории Центрального пляжа и набережной на участке от ул. Костюкова до «Пикник-Парка».

В рамках четвёртого этапа работы проведут на 3-м Корочанском проезде. На это из городского бюджета максимально готовы выделить 46 млн рублей.

Подрядчик должен будет подготовить территорию строительства, разобрать существующие сооружения, благоустроить общественные пространства и парковку возле нового парка аттракционов. Также исполнитель выполнит наружное освещение, благоустройство и озеленение территории.

К работам приступят с даты заключения контракта. Завершить планируют 1 августа. Подать заявки на участие в электронном аукционе можно до 8 июня.

Напомним, ранее губернатор Вячеслав Гладков рассказал, каким будет обновлённое место отдыха для белгородцев. Подробнее читайте по ссылке.

В каком состоянии находится единственный доступный пляж в Белгороде?
Узнать подробнее
Читайте также:
Нужно только потерпеть: туалет на одном из пляжей Белгорода закрылся на ремонтГотовится к открытию: как выглядит центральный пляж БелгородаЧурчхела и кукуруза под запретом: можно ли будет поесть на пляжах в Белгороде?
#Кристина Семенчук#Парк аттракционов#Парковка#Общественные пространства#Благоустройство#Город#Новости Белгорода#Эксклюзив#Госзакупки#Белгород
Подпишитесь
Срочно. Вячеслав Гладков подтвердил сообщения о бое с украинской ДРГ в Новой Таволжанке
Сегодня, 14:03
Вячеслав Гладков готов встретиться с террористами, чтобы освободить пленных военных
Сегодня, 14:20
Над Белгородом сработала система ПВО
Сегодня, 09:50
Британская газета переименовала Шебекино в Readovka
Сегодня, 07:20
Гладков призвал белгородцев временно покинуть обстреливаемые дома
Сегодня, 06:53
Стало известно о состоянии раненных при обстреле белгородской Соболевки детей
Сегодня, 09:35