В Белгороде оборудуют парковку возле нового парка аттракционов

Согласно документам госзакупки, городские власти ищут исполнителя, который проведёт благоустройство общественных пространств в Белгороде. Речь идёт о проекте по приведению в порядок набережной реки Северский Донец с благоустройством прилегающей территории Центрального пляжа и набережной на участке от ул. Костюкова до «Пикник-Парка».