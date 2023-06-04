В Белгороде оборудуют парковку возле нового парка аттракционов

Posted Сегодня, 12:15
Published Сегодня, 12:15
Modified Сегодня, 12:17
Updated Сегодня, 12:17
Согласно документам госзакупки, городские власти ищут исполнителя, который проведёт благоустройство общественных пространств в Белгороде. Речь идёт о проекте по приведению в порядок набережной реки Северский Донец с благоустройством прилегающей территории Центрального пляжа и набережной на участке от ул. Костюкова до «Пикник-Парка».
В рамках четвёртого этапа работы проведут на 3-м Корочанском проезде. На это из городского бюджета максимально готовы выделить 46 млн рублей.
Подрядчик должен будет подготовить территорию строительства, разобрать существующие сооружения, благоустроить общественные пространства и парковку возле нового парка аттракционов. Также исполнитель выполнит наружное освещение, благоустройство и озеленение территории.
К работам приступят с даты заключения контракта. Завершить планируют 1 августа. Подать заявки на участие в электронном аукционе можно до 8 июня.
Напомним, ранее губернатор Вячеслав Гладков рассказал, каким будет обновлённое место отдыха для белгородцев. Подробнее читайте по ссылке.