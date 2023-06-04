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Posted 4 июня 09:48

Published 4 июня 09:48

Modified Сегодня, 10:15

Updated Сегодня, 10:15

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Страхование от несчастных случаев: для себя и для детей

4 июня 2023, 09:48
Нет такого средства, которое способно уберечь от несчастных случаев на сто процентов. Но есть способ, который обеспечит финансовое спокойствие за себя и за своих близких. В продуктовую линейку СОГАЗа включена программа «Персона Универсальный», позволяющая самостоятельно выбирать условия.

Что входит в страховку

Этот вид страхования позволяет защитить самых маленьких — ваших детей — и получить компенсацию, если человек в результате травмы лишился возможности работать или ушел из жизни.

К несчастным случая, в частности, относятся:

  • бытовые травмы — переломы, сотрясение мозга, ушибы, растяжения;
  • нападение животных или злоумышленников;
  • травмы при работе с различными инструментами или техникой;
  • отравления;
  • обморожения;
  • ожоги;
  • пищевая токсикоинфекция;
  • удар электрическим током;
  • последствия неправильных медицинских манипуляций.

Риски и выплаты

Обязанность выплатить компенсацию у страховщика возникает при наступлении последствий несчастного случая. Самый печальный исход — смерть застрахованного.

Утрата трудоспособности, за которую положена выплата, бывает разной:

  • временная, когда человеку пришлось лечиться после несчастного случая;
  • постоянная — к ней относится инвалидность;
  • профессиональная, когда человек после трагедии не может выполнять ту работу, которую делал раньше.

Все эти варианты можно включить в полис вместе или в различных комбинациях.

Не любая ситуация рассматривается как страховой случай. За возмещением можно обратиться, если риск прописан в договоре, сам инцидент — результат воздействия внешних факторов, а повреждения не были преднамеренными.

Например, если выяснится, что человек пострадал в момент совершения преступления или отравился алкоголем, выплату получить не получится. Не смогут рассчитывать на деньги и те, кто причинил вред своему здоровью умышленно или отказался от медицинской помощи, и это привело к тяжелым последствиям. Также полис не распространяется на лечение острых и хронических заболеваний.

Особенности страхования от несчастных случаев

Вы можете сами определять, когда будет действовать страховая защита: хотите ли вы, чтобы полис работал 24 часа в сутки или только в период, когда вы работаете или учитесь. Возможно, вам нужна защита, когда вы едете на работу или возвращаетесь домой.

Размер выплаты при наступлении страхового случая рассчитывается в процентах от страховой суммы и зависит от серьезности травмы.

* При расчете стоимости полиса размер экономии рассчитывается индивидуально и может отличаться от указанного.

Лицензии Банка России СЛ № 1208, СИ № 1208, ОС 1208-03. АО «СОГАЗ».

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