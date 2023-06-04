Предпринимателей Владимира Тебекина и Геннадия Бобрицкого заключили под стражу

Posted Вчера, 16:51
Published Вчера, 16:51
Modified Вчера, 16:53
Updated Вчера, 16:53
О задержании белгородских предпринимателей Владимира Тебекина и Геннадия Бобрицкого стало известно 2 июня. В тот день их задержали сотрудники ФСб по подозрению в совершении серии экономических преступлений.
На следующий день, 3 июня, дела белгородцев рассмотрели в первой инстанции: Мещанский районный суд Москвы удовлетворил ходатайства следствия о заключении под стражу известных предпринимателей.
Их обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), говорится в материалах Мещанского суда Москвы. Белгородцам грозит до 10 лет лишения свободы.
Напомним, что Владимир Тебекин является президентом спортивной общественной организации и президентом благотворительного фонда содействия здоровому образу жизни «Айсберг». Геннадий Бобрицкий с 2013 года до февраля 2023 года работал генеральным директором ООО «Управляющая компания „Приосколье“».