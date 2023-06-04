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Предпринимателей Владимира Тебекина и Геннадия Бобрицкого заключили под стражу

4 июня 2023, 16:51
Фото: 1MI
Материалы дела опубликовали на сайте Мещанского суда Москвы. Белгородцам грозит до 10 лет лишения свободы.

О задержании белгородских предпринимателей Владимира Тебекина и Геннадия Бобрицкого стало известно 2 июня. В тот день их задержали сотрудники ФСб по подозрению в совершении серии экономических преступлений.

На следующий день, 3 июня, дела белгородцев рассмотрели в первой инстанции: Мещанский районный суд Москвы удовлетворил ходатайства следствия о заключении под стражу известных предпринимателей.

Их обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), говорится в материалах Мещанского суда Москвы. Белгородцам грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, что Владимир Тебекин является президентом спортивной общественной организации и президентом благотворительного фонда содействия здоровому образу жизни «Айсберг». Геннадий Бобрицкий с 2013 года до февраля 2023 года работал генеральным директором ООО «Управляющая компания „Приосколье“».

Тебекин и Бобрицкий: что известно о задержанных сегодня белгородских бизнесменах
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#Александра Склярова#Белгородские предприниматели#Задержание#Уголовное дело#Преступления#Белгородская область#Владимир тебекин#Геннадий бобрицкий
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