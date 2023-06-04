Первая смена юных белгородцев отправилась в санаторий «Бригантина Белогорье»

Posted Вчера, 20:10
Published Вчера, 20:10
Modified Вчера, 20:12
Updated Вчера, 20:12
Сегодня, 4 июня, первая группа детей из Белгородской области отправилась в санаторий «Бригантина Белогорье». Автобусы отвезут 227 школьников до станции Россошь Воронежской области, а затем они на поезде отправятся в лагерь. В путь юных белгородцев проводил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Вы — первые, кто приедет в санаторий. Делитесь своими впечатлениями. Я не видел лучшего детского лагеря в стране. Очень важно отметить наши образовательные программы. Надеюсь, что наши студенты, студенческие отряды подготовили много интересных идей, связанных не только с развлекательными, но и с познавательными, патриотическими мероприятиями. Конечно, будут экскурсии по Крыму. У нас, у Белгородской области, теперь появился свой кусочек моря.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Сам комплекс расположен в посёлке Заозёрное в 8 км от Евпатории, от здания до моря всего 60 метров. В стенах центра могут принять 300 детей. Глава региона отметил, что в санатории есть ботанический сад, бассейн с морской водой, актовый зал со звёздным небом, а рядом с морем — круглая лавка, на которой по вечерам будут собираться дети, чтобы подвести итоги дня.
В каждом номере-палате мы сделали стены, на которых будем просить детей оставлять свои впечатления, чтобы в конце смены они могли вспомнить, как они прожили здесь своё время. Очень важно отметить наши образовательные программы. Надеюсь, что наши студенты, студенческие отряды подготовили много интересных моментов, связанных не только с развлекательными, но и с познавательными, патриотическими мероприятиями. Конечно, будут и экскурсии по Крыму. Уверен, что детей ждут яркие впечатления от моря, лагеря и солнца, а мы ждём их дома загоревшими и отдохнувшими.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
В первую смену, которая закончится 25 июня, отправили детей из приграничных территорий, а также детей участников СВО. В их числе отправились 44 ребёнка из Белгородского района и 40 — из Старооскольского округа. Во вторую смену отправят участников проекта «Время 31-х». Планируется начать работу в круглогодичном варианте.
Доставка детей автобусами и поездом осуществляется за счёт областного бюджета с участием педагогических и медицинских работников и сотрудников МВД. Сотрудникам и ребятам выдают брендированную форму.