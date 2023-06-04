Первая смена юных белгородцев отправилась в санаторий «Бригантина Белогорье»

Сам комплекс расположен в посёлке Заозёрное в 8 км от Евпатории, от здания до моря всего 60 метров. В стенах центра могут принять 300 детей. Глава региона отметил, что в санатории есть ботанический сад, бассейн с морской водой, актовый зал со звёздным небом, а рядом с морем — круглая лавка, на которой по вечерам будут собираться дети, чтобы подвести итоги дня.