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Над Белгородом сработала система ПВО

4 июня 2023, 09:50
Фото: Bel.ru
Днём 4 июня жители областного центра и пригорода услышали громкие звуки.
Сюжет
Пво

В Белгороде снова было громко — система противовоздушной обороны поразила цели в небе над городом. Горожане увидели характерные следы.

О каких-либо последствиях на земле пока неизвестно — возможные места падения осколков осматривают оперативные службы.

С утра субботы обстрелам подвергается белгородское приграничье. Несколько раз целью для украинских военных формирований стали Шебекино и другие населённые пункты в округе. О пострадавших информации не поступало.

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#Евгений Грицков#Пво#Работа ПВО#Происшествия#Новости Белгорода#Белгород
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