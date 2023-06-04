Над Белгородом сработала система ПВО

Posted Сегодня, 09:50
Published Сегодня, 09:50
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Updated Сегодня, 09:52
В Белгороде снова было громко — система противовоздушной обороны поразила цели в небе над городом. Горожане увидели характерные следы.
О каких-либо последствиях на земле пока неизвестно — возможные места падения осколков осматривают оперативные службы.
С утра субботы обстрелам подвергается белгородское приграничье. Несколько раз целью для украинских военных формирований стали Шебекино и другие населённые пункты в округе. О пострадавших информации не поступало.