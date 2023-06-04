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Мэрия Белгорода и подрядчик расторгли контракт на ремонт подземки на «Стадионе»

4 июня 2023, 12:13
Фото: 1MI
Это произошло спустя несколько дней после подписания договора. О причинах расторжения в документах не указано. Ранее на ремонт подземки на «Стадионе» в областном центре выделили 27 млн рублей.

Согласно документам госзакупки, 29 мая мэрия Белгорода и компания «Спецстройавто» заключили контракт на ремонт подземного пешеходного перехода на остановке «Стадион». На эти цели из городского бюджета выделили 27 млн рублей.

Подрядчик должен был произвести демонтажные работы, уложить тротуарную плитку и произвести внутреннюю отделку. После ремонта в подземке должен был появиться навесной потолок, навесы, пожарная сигнализация, электроосвещение, подъёмники, МАФы и ограждение.

Работы должны были завершить в августе 2023 года. Но 1 июня стороны подписали соглашение о расторжении контракта. О причинах в документах не сказано, однако известно, что на дату расторжения договора подрядчик к выполнению работ не приступал.

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