Мэрия Белгорода и подрядчик расторгли контракт на ремонт подземки на «Стадионе»

Posted Сегодня, 12:13
Published Сегодня, 12:13
Modified Сегодня, 12:15
Updated Сегодня, 12:15
Согласно документам госзакупки, 29 мая мэрия Белгорода и компания «Спецстройавто» заключили контракт на ремонт подземного пешеходного перехода на остановке «Стадион». На эти цели из городского бюджета выделили 27 млн рублей.
Подрядчик должен был произвести демонтажные работы, уложить тротуарную плитку и произвести внутреннюю отделку. После ремонта в подземке должен был появиться навесной потолок, навесы, пожарная сигнализация, электроосвещение, подъёмники, МАФы и ограждение.
Работы должны были завершить в августе 2023 года. Но 1 июня стороны подписали соглашение о расторжении контракта. О причинах в документах не сказано, однако известно, что на дату расторжения договора подрядчик к выполнению работ не приступал.