Итоги недели: атаки границы, переселение Шебекино и взрыв в Белгороде

Лучше пока что не становится. Только за сутки с 1 на 2 июня, например, ВСУ выпустили по муниципалитету 850 боеприпасов. Многие шебекинцы потеряли свои дома, бежали от обстрелов с одним пакетом в руках или совсем без ничего. Много раненых. Есть убитые. Людей всё ещё постепенно вывозят из Шебекино. Кто может, выезжают самостоятельно. Местные Telegram-каналы даже создали специальные боты, в которые люди писали, откуда их нужно вывезти. Кто мог, помогал.