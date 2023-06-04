Итоги недели: атаки границы, переселение Шебекино и взрыв в Белгороде

Posted Вчера, 18:07
Published Вчера, 18:07
Modified Вчера, 18:09
Updated Вчера, 18:09
Вторую неделю подряд на территорию Белгородской области пытаются пробраться украинские диверсанты. И если на предыдущей неделе в Грайворонский округ зайти им удалось, то в Шебекинский — нет.
Всего в попытке прорыва были задействованы до 70 украинских боевиков. Это произошло 1 июня, в День защиты детей. Началось всё утром с 15 террористов, которые планировали проникнуть в Россию вдоль левого берега Северского Донца. Их остановило минное поле, на котором они подорвались. Позднее была другая группа из 20 боевиков и двух боевых броневиков, которые двигались в сторону Новой Таволжанки. Им помешали наши военные. Из техники участвовали пять танков, четыре боевых броневика, семь пикапов и КамАЗ.
В Шебекино и округе происходит настоящий ужас. Ситуация резко начала ухудшаться в последние дни мая, и подобного в Белгородской области ещё не было за время СВО. Людей начали вывозить в ПВР Белгорода в ночь на 1 июня.
Хотя ВС РФ и не позволили группам украинских диверсантов проникнуть на территорию Белгородской области, бои на границе тоже серьёзно сказались на состоянии Шебекинского округа. Мы пообщались в ПВР с некоторыми жителями, которым пришлось уехать, спасая свои жизни.
Живём в квартире, видели фотографии — соседние дома разбиты. Шебекино массированно начали бомбить с субботы, особенно две последние ночи, весь центр города — в труху. Наш город маленький, аккуратный, чистый, но что с ним сделают — это ужас будет.
Татьяна, жительница Шебекино
Лучше пока что не становится. Только за сутки с 1 на 2 июня, например, ВСУ выпустили по муниципалитету 850 боеприпасов. Многие шебекинцы потеряли свои дома, бежали от обстрелов с одним пакетом в руках или совсем без ничего. Много раненых. Есть убитые. Людей всё ещё постепенно вывозят из Шебекино. Кто может, выезжают самостоятельно. Местные Telegram-каналы даже создали специальные боты, в которые люди писали, откуда их нужно вывезти. Кто мог, помогал.
Когда теперь шебекинцы смогут вновь вернуться в родные места, неизвестно.
Кажется, все страшные события произошли в первый день лета — 1 июня. На улице Щорса в Белгороде упал и взорвался беспилотник. До этого жители Харьковской горы услышали громкий взрыв и увидели поднимающийся в городе дым. БПЛА упал на проезжую часть, но пострадавшие всё-таки есть.
У одного мужчины было подозрение на сотрясение мозга — его доставили в больницу для оказания медпомощи. Другой белгородец получил лёгкие ушибы, но от госпитализации отказался.
Белгородцы отважные. Не знаем, закаляет так жизнь в приграничье или это данность, но поступки земляков не перестают поражать. В этот раз расскажем вам о жителе Грайворонского округа.
Как мы уже писали ранее, на предыдущей неделе на территорию Грайворонского округа прорвалась вооружённая ДРГ. Некоторым белгородцам «повезло» с ними повстречаться. Один мужчина не растерялся и сыграл диверсантам на аккордеоне «День Победы». Девиз грайворонца был примерно, как у музыкантов на тонущем «Титанике»: «Помирать — так с музыкой!».
Эта история обрела известность ещё 25 мая. Теперь белгородцы просят властей наградить мужчину. Губернатор Вячеслав Гладков рассказал, что пока найти грайворонца им не удалось. Сначала диверсанты забрали его с собой, держали в плену, а затем отпустили.
Глава региона постарается лично встретиться с мужчиной, когда получится, и узнать, как всё прошло.
В одном из федеральных СМИ, вопреки происходящему в Шебекино, решили игнорировать ситуацию, а заодно и крики о помощи местных жителей. Речь идёт о «Первом канале». В двух группах ВК федерального издания, «Новости Первого канала» и «Первый канал», нельзя оставить комментарий с упоминанием Шебекино. Если написать название города с ошибкой, комментарии проходят модерацию. Если нет — их автоматически удаляют в течение нескольких минут.
Когда о происходящем узнали шебекинцы, они устроили флешмоб в поддержку своего города и округа. Подключились и другие жители Белгородской области. Но в лучшую сторону ситуация не изменилась — местных жителей всё так же не слышат, а особо активных уже вручную отправляют в бан.