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Гладков призвал белгородцев временно покинуть обстреливаемые дома

4 июня 2023, 06:53
Фото: сгенерировано в нейросети Midjourney

Гладков сообщил о ночных обстрелах Белгородской области

Губернатор Белгородской области сообщил, что ночь в регионе была неспокойной.
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Пвр

В тёмное время суток со стороны Украины обстреливались Шебекинский городской округ и Волоконовский район. Информация о пострадавших не поступала, но новые повреждения получили дома и гражданские объекты.

Гладков попросил жителей населённых пунктов, которые попадают под обстрелы временно оставить свои дома до улучшения ситуации. На сегодня в пунктах временного размещения находится более 4 тысяч человек из белгородского приграничья. В Центре молодёжных инициатив в Белгороде принимают вещи первой необходимость для пострадавших от обстрелов.

За вчерашний день жертвам атак ВСУ стали два человека — в Безлюдовке и Новой Таволжанке Шебекинского округа.

При обстреле Шебекино пострадали два жителя
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#Евгений Грицков#Ситуация с обстрелами#Пвр#Губернатор#Общество#Белгородская область#Шебекинский горокруг#Вячеслав Гладков
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