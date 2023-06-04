Гладков призвал белгородцев временно покинуть обстреливаемые дома

Posted Сегодня, 06:53
Published Сегодня, 06:53
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Updated Сегодня, 06:58
В тёмное время суток со стороны Украины обстреливались Шебекинский городской округ и Волоконовский район. Информация о пострадавших не поступала, но новые повреждения получили дома и гражданские объекты.
Гладков попросил жителей населённых пунктов, которые попадают под обстрелы временно оставить свои дома до улучшения ситуации. На сегодня в пунктах временного размещения находится более 4 тысяч человек из белгородского приграничья. В Центре молодёжных инициатив в Белгороде принимают вещи первой необходимость для пострадавших от обстрелов.
За вчерашний день жертвам атак ВСУ стали два человека — в Безлюдовке и Новой Таволжанке Шебекинского округа.