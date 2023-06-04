Гладков призвал белгородцев временно покинуть обстреливаемые дома

Гладков попросил жителей населённых пунктов, которые попадают под обстрелы временно оставить свои дома до улучшения ситуации. На сегодня в пунктах временного размещения находится более 4 тысяч человек из белгородского приграничья. В Центре молодёжных инициатив в Белгороде принимают вещи первой необходимость для пострадавших от обстрелов.