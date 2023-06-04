Фейк: в белгородском селе идёт артдуэль с боевиками ВСУ

Posted Вчера, 19:19
Published Вчера, 19:19
Modified Вчера, 19:21
Updated Вчера, 19:21
В соцсетях начали распространять очередную ложную информацию, якобы в селе Старый Хутор Валуйского округа идёт артдуэль с боевиками ВСУ. В качестве «доказательств» к новости прикрепляли видеозапись боя.
Однако эту информацию опровергла Ольга Руднева, глава Бирючанской территориальной администрации, в чей состав также входит Старый Хутор. Женщина заметила, как Telegram-каналы стали распространять видеозапись и решила объяснить белгородцам, что это неправда.
Отметим, что в последнее время появилось много фейковой информации, которую не перестают опровергать власти.