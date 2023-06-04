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Фейк: в белгородском селе идёт артдуэль с боевиками ВСУ

4 июня 2023, 19:19
Фото: 1MI
Информацию опровергла глава Бирючанской территориальной администрации.
Сюжет
Фейк

В соцсетях начали распространять очередную ложную информацию, якобы в селе Старый Хутор Валуйского округа идёт артдуэль с боевиками ВСУ. В качестве «доказательств» к новости прикрепляли видеозапись боя.

Однако эту информацию опровергла Ольга Руднева, глава Бирючанской территориальной администрации, в чей состав также входит Старый Хутор. Женщина заметила, как Telegram-каналы стали распространять видеозапись и решила объяснить белгородцам, что это неправда.

Фото: Telegram-канал "Война с фейками. Белгород"

Отметим, что в последнее время появилось много фейковой информации, которую не перестают опровергать власти.

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