Posted Сегодня, 07:20
Published Сегодня, 07:20
Modified Сегодня, 07:22
Updated Сегодня, 07:22
Английская газета Daily Mail перепутала название белгородского Шебекино, назвав его «городом Readovka». В статье издание рассказывается о том, что в последние дни ситуация в городе стала критичной из-за обстрелов со стороны Украины. В ней же опубликовано видео пожара в здании.
«На видеозаписи из города Readovka видно, как здание горит после предполагаемого удара. Обстрелы сотрясали населённый пункт в течение нескольких дней, вынудив тысячи жителей покинуть посёлки вблизи юго-западной границы России по мере того, как обстрелы усиливались», — цитирует издание РИА Новости.
Позже ошибку исправили. Она произошла, видимо, из-за того, что журналисты приняли за название города логотип Telegram-канала Readovka.
В ночь на 1 июня Шебекинский горокруг подвергся атаке со стороны украинских вооружённых формирований, были жертвы и раненые среди мирного населения.