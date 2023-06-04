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Британская газета переименовала Шебекино в Readovka

4 июня 2023, 07:20
Фото: Скриншот Daily Mail
Издание Daily Mail спутало название обстреливаемого российского города с каналом в Telegram.
Сюжет
СВО

Английская газета Daily Mail перепутала название белгородского Шебекино, назвав его «городом Readovka». В статье издание рассказывается о том, что в последние дни ситуация в городе стала критичной из-за обстрелов со стороны Украины. В ней же опубликовано видео пожара в здании.

«На видеозаписи из города Readovka видно, как здание горит после предполагаемого удара. Обстрелы сотрясали населённый пункт в течение нескольких дней, вынудив тысячи жителей покинуть посёлки вблизи юго-западной границы России по мере того, как обстрелы усиливались», — цитирует издание РИА Новости.

Позже ошибку исправили. Она произошла, видимо, из-за того, что журналисты приняли за название города логотип Telegram-канала Readovka.

В ночь на 1 июня Шебекинский горокруг подвергся атаке со стороны украинских вооружённых формирований, были жертвы и раненые среди мирного населения.

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#Евгений Грицков#Английская газета#Ошибка#Общество#Спецоперация#СВО#Шебекино
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