Бой с ДРГ в Таволжанке, заявление Гладкова, польские наёмники: итоги дня

Posted Вчера, 15:29
Published Вчера, 15:29
Modified Вчера, 15:31
Updated Вчера, 15:31
Белгородское приграничье переживает очередной страшный день. Утром в Сети появились видео с заходом украинской диверсионно-разведывательной группы в Новую Таволжанку. Позже боевики записали видео с пленными российскими военными и предложили губернатору Вячеславу Гладкову встретиться, чтобы забрать их.
Позже глава региона выступил с обращением, в котором подтвердил заход ДРУГ, рассказал, что идёт бой, а также предложил привезти пленных в пункт пропуска «Шебекино», если они живы.
В Telegram-каналах, в том числе крупных российских, разошлись видео якобы боёв в Новой Таволжанке, но они оказались фейковыми.
Также сегодня появились подтверждения, что в атаке украинской ДРГ на Грайворонский округ 22 мая участвовали польские наёмники. Они сами выложили в Сети пост об этом с подтверждающими видеороликами, но позже его удалили.
Российские СМИ со ссылкой на польские источники сообщили, что в составукраинской ДРГ 22 мая вошли до 12 военных из Польши.