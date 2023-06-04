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Бой с ДРГ в Таволжанке, заявление Гладкова, польские наёмники: итоги дня

4 июня 2023, 15:29
Фото: Bel.ru
4 июня украинская ДРГ снова проникла на территорию Белгородской области, а польские наёмники признались в участии в атаке на Грайворонский округ 22 мая.

Белгородское приграничье переживает очередной страшный день. Утром в Сети появились видео с заходом украинской диверсионно-разведывательной группы в Новую Таволжанку. Позже боевики записали видео с пленными российскими военными и предложили губернатору Вячеславу Гладкову встретиться, чтобы забрать их.

Позже глава региона выступил с обращением, в котором подтвердил заход ДРУГ, рассказал, что идёт бой, а также предложил привезти пленных в пункт пропуска «Шебекино», если они живы.

В Telegram-каналах, в том числе крупных российских, разошлись видео якобы боёв в Новой Таволжанке, но они оказались фейковыми.

Вячеслав Гладков подтвердил сообщения о бое с украинской ДРГ в Новой Таволжанке
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Также сегодня появились подтверждения, что в атаке украинской ДРГ на Грайворонский округ 22 мая участвовали польские наёмники. Они сами выложили в Сети пост об этом с подтверждающими видеороликами, но позже его удалили.

Российские СМИ со ссылкой на польские источники сообщили, что в составукраинской ДРГ 22 мая вошли до 12 военных из Польши.

Польские наёмники участвовали в атаке на Белгородскую область
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#Евгений Грицков#Итоги дня#ДРГ#Бой#Пленные военные#Общество#СВО#Белгородская область#Грайворонский горокруг#Шебекинский горокруг
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