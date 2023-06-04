Белгородцы вернулись в разрушенный дом в Шебекино, чтобы забрать кота

Posted Вчера, 20:02
Published Вчера, 20:02
Modified Вчера, 20:04
Updated Вчера, 20:04
Неравнодушные жители региона вернулись в дом в Шебекино, в который недавно прилетел снаряд, чтобы забрать оттуда кота. Такое видео сегодня появилось в соцсетях.
На видеозаписи видно, как женщина с переноской в руках спускается по лестнице и пытается аккуратно обступить разрушенный кусок от стены. Мужчина же показал дыру в стене, откуда этот кусок выбило.
В настоящий момент волонтёры ездят по округу и кормят животных, некоторые же забирают питомцев на передержку.
Напомним, в вечернем прямом эфире, который прошёл в пятницу, губернатор Белгородской области сообщил, что со 2 июня всех домашних животных, которые остались в Шебекино и других эвакуированных сёлах, будут кормить сотрудники администрации. Для этого необходимо отвезти ключи в администрацию Шебекинского городского округа.