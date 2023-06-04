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Posted Вчера, 20:02

Published Вчера, 20:02

Modified Вчера, 20:04

Updated Вчера, 20:04

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Белгородцы вернулись в разрушенный дом в Шебекино, чтобы забрать кота

4 июня 2023, 20:02
Фото: 1MI
В соцсетях появилось видео с волонтёрами внутри дома.

Неравнодушные жители региона вернулись в дом в Шебекино, в который недавно прилетел снаряд, чтобы забрать оттуда кота. Такое видео сегодня появилось в соцсетях.

На видеозаписи видно, как женщина с переноской в руках спускается по лестнице и пытается аккуратно обступить разрушенный кусок от стены. Мужчина же показал дыру в стене, откуда этот кусок выбило.

В настоящий момент волонтёры ездят по округу и кормят животных, некоторые же забирают питомцев на передержку.

Напомним, в вечернем прямом эфире, который прошёл в пятницу, губернатор Белгородской области сообщил, что со 2 июня всех домашних животных, которые остались в Шебекино и других эвакуированных сёлах, будут кормить сотрудники администрации. Для этого необходимо отвезти ключи в администрацию Шебекинского городского округа.

#Александра Склярова#Животные#Волонтёры#Кот#СВО#Шебекинский горокруг#Видео
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