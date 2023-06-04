Белгородцы вернулись в разрушенный дом в Шебекино, чтобы забрать кота

Напомним, в вечернем прямом эфире, который прошёл в пятницу, губернатор Белгородской области сообщил, что со 2 июня всех домашних животных, которые остались в Шебекино и других эвакуированных сёлах, будут кормить сотрудники администрации. Для этого необходимо отвезти ключи в администрацию Шебекинского городского округа.