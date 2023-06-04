Белгородский маршрут вернётся к прежнему расписанию

Posted Вчера, 18:14
Published Вчера, 18:14
Modified Вчера, 18:16
Updated Вчера, 18:16
В министерстве автомобильных дорог и транспорта Белгородской области сообщили, что с 5 июня автобусы, следующие по маршруту № 123А ЖД-вокзал — Маслова Пристань, возвращаются к обычной схеме движения и расписанию.
В пятницу, 2 июня, сообщалось, что пригородные маршруты 123 и 123А будут курсировать до остановки «Амбар» в посёлке Разумное. Эти изменения были связаны с напряжённой оперативной обстановкой в Шебекинском округе.
В тот же день в округе ввели временный запрет на передвижение транспорта, который будет действовать до 30 июня.