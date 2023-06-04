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Posted Вчера, 18:14

Published Вчера, 18:14

Modified Вчера, 18:16

Updated Вчера, 18:16

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Белгородский маршрут вернётся к прежнему расписанию

4 июня 2023, 18:14
Фото: 1MI
К привычной схеме движения с 5 июня вернётся маршрут в Масловой Пристани.

В министерстве автомобильных дорог и транспорта Белгородской области сообщили, что с 5 июня автобусы, следующие по маршруту № 123А ЖД-вокзал — Маслова Пристань, возвращаются к обычной схеме движения и расписанию.

В пятницу, 2 июня, сообщалось, что пригородные маршруты 123 и 123А будут курсировать до остановки «Амбар» в посёлке Разумное. Эти изменения были связаны с напряжённой оперативной обстановкой в Шебекинском округе.

В тот же день в округе ввели временный запрет на передвижение транспорта, который будет действовать до 30 июня.

В Шебекинском округе вводится временный запрет на передвижение транспорта
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#Александра Склярова#Автобус#Движение#Пассажирский транспорт#Ограничение движения#Шебекинский горокруг
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