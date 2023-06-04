Атаку украинской ДРГ на Новую Таволжанку отразили

Posted Вчера, 16:01
Published Вчера, 16:01
Modified Вчера, 16:03
Updated Вчера, 16:03
Сегодня, 4 июня, стало известно о проникновении украинской ДРГ на территорию Новой Таволжанки. Вечером эту информацию подтвердил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Он сообщил, что диверсанты взяли в плен российских военных и теперь предлагают встретиться с губернатором, чтобы передать их. Глава региона выразил сомнения в том, что пленных оставили в живых, однако согласился встретиться с украинскими диверсантами с 17:00 до 18:00. Встретился ли Вячеслав Гладков с противником пока не известно.
Также в 18:50 в Минобороны России сообщили, что атаку диверсионной группы удалось успешно отразить. Террористы пытались пересечь реку в Новой Таволжанке.
4 июня подразделениями прикрытия госграницы выявлена попытка ДРГ украинских террористов переправиться через реку в районе Новой Таволжанки Белгородской области. По противнику нанесен артиллерийский удар, он рассеян и отошёл.
сообщили в Минобороны РФ