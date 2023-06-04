Атаку украинской ДРГ на Новую Таволжанку отразили

Он сообщил, что диверсанты взяли в плен российских военных и теперь предлагают встретиться с губернатором, чтобы передать их. Глава региона выразил сомнения в том, что пленных оставили в живых, однако согласился встретиться с украинскими диверсантами с 17:00 до 18:00. Встретился ли Вячеслав Гладков с противником пока не известно.