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Атаку украинской ДРГ на Новую Таволжанку отразили

4 июня 2023, 16:01
Фото: 1MI
По диверсионной группе нанесли артиллерийский удар, сообщили в Минобороне России.

Сегодня, 4 июня, стало известно о проникновении украинской ДРГ на территорию Новой Таволжанки. Вечером эту информацию подтвердил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Он сообщил, что диверсанты взяли в плен российских военных и теперь предлагают встретиться с губернатором, чтобы передать их. Глава региона выразил сомнения в том, что пленных оставили в живых, однако согласился встретиться с украинскими диверсантами с 17:00 до 18:00. Встретился ли Вячеслав Гладков с противником пока не известно.

Также в 18:50 в Минобороны России сообщили, что атаку диверсионной группы удалось успешно отразить. Террористы пытались пересечь реку в Новой Таволжанке.

4 июня подразделениями прикрытия госграницы выявлена попытка ДРГ украинских террористов переправиться через реку в районе Новой Таволжанки Белгородской области. По противнику нанесен артиллерийский удар, он рассеян и отошёл.
сообщили в Минобороны РФ
Вячеслав Гладков подтвердил сообщения о бое с украинской ДРГ в Новой Таволжанке
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#Александра Склярова#Украинская ДРГ#Атака ДРГ на Белгородскую область#Диверсанты#Минобороны#Происшествия#Шебекинский горокруг#Новая таволжанка
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