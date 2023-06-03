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ВСУ атаковали сразу три села в белгородском приграничье

3 июня 2023, 09:36
Фото: Bel.ru

Муром, Безлюдовка и Графовка в Шебекинском округе попали под обстрел ВСУ

СМС-рассылку от РСЧС получили жители Мурома, Безлюдовки и Графовки.
Сюжет
Обстрел

В субботу, 3 июня, Шебекинский горокруг вновь попал под удар ВСУ. Противник атаковал сразу три села.

СМС-рассылку от РСЧС с сообщениями об обстрелах получили жители Мурома. Предупреждение об атаке пришло в районе 11:30. Официальной информации пока нет.

Через полчаса рассылка пришла шебекинцам из Безлюдовки и Графовки. Комментариев от властей ещё нет. О разрушениях и пострадавших неизвестно.

Накануне ВСУ ударили по селу Соболевка в Валуйском горокруге. Не обошлось без жертв — два человека погибли. В момент обстрела они находились во дворах своих домов. Ещё шесть человек получили ранения, среди них двое детей.

Два человека погибли при обстреле белгородского села
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#Наталья Корявых#Обстрел#Происшествия#Обстрел ВСУ#Приграничье#РСЧС#Белгородская область#Шебекинский горокруг
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