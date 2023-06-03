ВСУ атаковали сразу три села в белгородском приграничье

Posted Сегодня, 09:36
Published Сегодня, 09:36
Modified Сегодня, 09:38
Updated Сегодня, 09:38
В субботу, 3 июня, Шебекинский горокруг вновь попал под удар ВСУ. Противник атаковал сразу три села.
СМС-рассылку от РСЧС с сообщениями об обстрелах получили жители Мурома. Предупреждение об атаке пришло в районе 11:30. Официальной информации пока нет.
Через полчаса рассылка пришла шебекинцам из Безлюдовки и Графовки. Комментариев от властей ещё нет. О разрушениях и пострадавших неизвестно.
Накануне ВСУ ударили по селу Соболевка в Валуйском горокруге. Не обошлось без жертв — два человека погибли. В момент обстрела они находились во дворах своих домов. Ещё шесть человек получили ранения, среди них двое детей.