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Восемь человек получили ранения из-за обстрелов Шебекинского округа

3 июня 2023, 13:30
Фото: 1MI
Накануне муниципалитет неоднократно был под огнём ВСУ. Пострадали несколько человек. Есть двое погибших. Подробности сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
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Обстрел

Накануне восемь жителей Шебекинского округа получили ранения из-за обстрелов. Шестерым понадобилась госпитализация. В Масловой Пристани погибли две женщины — снаряд разорвался рядом с машиной, в которой они находились.

Вчера по муниципалитету выпустили 371 снаряд. В Шебекино пострадало промышленное предприятие. Количество разрушенных и повреждённых домов и авто ещё предстоит уточнить. На территории города отсутствуют свет и вода.

По Мурому вчера попало 37 артиллерийских снарядов, из-за чего пострадало 11 домов. Один полностью сгорел. На некоторых улицах нет света и сотовой связи. По посёлку Ленинский ударили девять миномётных снарядов, по хутору Панков — ещё пять. В Новую Таволжанку прилетело 57 раз. Повреждения получили 40 домов.

При обстреле Шебекино пострадали два жителя
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#Наталья Корявых#Обстрел#Происшествия#Обстрел ВСУ#Приграничье#Пострадавшие#Разрушения#Белгородская область#Шебекинский горокруг#Вячеслав Гладков
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