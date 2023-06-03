Восемь человек получили ранения из-за обстрелов Шебекинского округа

По Мурому вчера попало 37 артиллерийских снарядов, из-за чего пострадало 11 домов. Один полностью сгорел. На некоторых улицах нет света и сотовой связи. По посёлку Ленинский ударили девять миномётных снарядов, по хутору Панков — ещё пять. В Новую Таволжанку прилетело 57 раз. Повреждения получили 40 домов.