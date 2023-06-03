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При обстреле Шебекино пострадали два жителя

2 июня 2023, 21:17
Фото: 1MI
Глава региона рассказал о состоянии раненых жителей.
Сюжет
Обстрел

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил на своей странице в соцсетях, что в результате обстрела Шебекино есть двое пострадавших молодых людей. В настоящий момент их доставили в медицинское учреждение.

Два молодых парня ехали по городу на автомобиле, когда перед ними разорвался снаряд. В итоге, у одного пострадавшего осколочные ранения рук и груди, у второго — контузия и осколочные ранения верхних и нижних конечностей. Оба в тяжёлом состоянии доставлены в больницу. Вся необходимая медицинская помощь оказывается.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Два человека погибли при обстреле белгородского села
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#Александра Склярова#Пострадавшие#Обстрел ВСУ#Обстрел#Шебекинский горокруг#Шебекино#Вячеслав Гладков#Происшествия
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