При обстреле Шебекино пострадали два жителя

Posted Сегодня, 21:17
Published Сегодня, 21:17
Modified Сегодня, 21:19
Updated Сегодня, 21:19
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил на своей странице в соцсетях, что в результате обстрела Шебекино есть двое пострадавших молодых людей. В настоящий момент их доставили в медицинское учреждение.
Два молодых парня ехали по городу на автомобиле, когда перед ними разорвался снаряд. В итоге, у одного пострадавшего осколочные ранения рук и груди, у второго — контузия и осколочные ранения верхних и нижних конечностей. Оба в тяжёлом состоянии доставлены в больницу. Вся необходимая медицинская помощь оказывается.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области