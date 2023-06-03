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Почти 550 снарядов ударило по Белгородской области накануне

3 июня 2023, 14:05
Фото: 1MI
Обстрелы региона продолжаются. ВСУ атаковали несколько муниципалитетов. Ежедневную сводку обстрелов опубликовал губернатор Вячеслав Гладков.
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Обстрел

Накануне в Белгородскую область прилетело почти 550 снарядов. Сильнее всего досталось Шебекинскому округу, однако под огнём ВСУ были с другие муниципалитеты.

В Белгородском районе два артиллерийских снаряда ударили по Щетиновке, ещё пять — по Нечаевке. Обошлось без разрушений и пострадавших. В Валуйском горокруге ВСУ обстреляли село Старый Хутор.

56 снарядов выпустили по хутору Старый в Волоконовском районе, ещё 21 — по селу Тишанка. В четырёх домах выбило окна. Также повреждены газопровод и ЛЭП. Их уже восстановили.

В Грайворонском округе 47 снарядов ударили по окраине Козинки. Повреждения зафиксировали в трёх домах. Миномётный снаряд попал по селу Дроновка. Обошлось без последствий.

Под обстрелами был и Краснояружский район. В Графовке насчитали семь прилётов. Пострадавших нет, но повреждения получили заборы двух домов. По Репяховке ударили три снаряда, по Вязовому — один. Без пострадавших, повреждена только сельскохозяйственная техника.

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#Наталья Корявых#Обстрел#Происшествия#Белгородская область#Грайворонский горокруг#Белгородский район#Валуйский горокруг#Краснояружский район#Вячеслав Гладков#Обстрел ВСУ#Приграничье#Разрушения#Пострадавшие
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