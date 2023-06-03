Почти 550 снарядов ударило по Белгородской области накануне

Posted Сегодня, 14:05
Published Сегодня, 14:05
Modified Сегодня, 14:06
Updated Сегодня, 14:06
Накануне в Белгородскую область прилетело почти 550 снарядов. Сильнее всего досталось Шебекинскому округу, однако под огнём ВСУ были с другие муниципалитеты.
В Белгородском районе два артиллерийских снаряда ударили по Щетиновке, ещё пять — по Нечаевке. Обошлось без разрушений и пострадавших. В Валуйском горокруге ВСУ обстреляли село Старый Хутор.
56 снарядов выпустили по хутору Старый в Волоконовском районе, ещё 21 — по селу Тишанка. В четырёх домах выбило окна. Также повреждены газопровод и ЛЭП. Их уже восстановили.
В Грайворонском округе 47 снарядов ударили по окраине Козинки. Повреждения зафиксировали в трёх домах. Миномётный снаряд попал по селу Дроновка. Обошлось без последствий.
Под обстрелами был и Краснояружский район. В Графовке насчитали семь прилётов. Пострадавших нет, но повреждения получили заборы двух домов. По Репяховке ударили три снаряда, по Вязовому — один. Без пострадавших, повреждена только сельскохозяйственная техника.