Почти 550 снарядов ударило по Белгородской области накануне

Под обстрелами был и Краснояружский район. В Графовке насчитали семь прилётов. Пострадавших нет, но повреждения получили заборы двух домов. По Репяховке ударили три снаряда, по Вязовому — один. Без пострадавших, повреждена только сельскохозяйственная техника.