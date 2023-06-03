Количество жертв обстрела белгородской Соболевки выросло до трёх

Posted Сегодня, 11:01
Published Сегодня, 11:01
Modified Сегодня, 11:03
Updated Сегодня, 11:03
Количество жертв вчерашнего обстрела села Соболевка Валуйского округа выросло до трёх. Семь человек пострадали, шестеро из них в больнице. Ещё один от госпитализации отказался.
К сожалению, погибли три человека — двое мужчин скончались на месте от полученных травм, ещё одна женщина с осколочным проникающим ранением передней брюшной стенки и грудной клетки скончалась в машине скорой помощи.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
По селу ударили из «Града». 18 снарядов попали в частный сектор. Различные повреждения зафиксировали в 24 домах. Пострадали газопровод и ЛЭП.
Ранее сообщалось о двух погибших в результате обстрела, а также шести раненых. Среди них двое детей.