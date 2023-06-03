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Количество жертв обстрела белгородской Соболевки выросло до трёх

3 июня 2023, 11:01
Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова

При обстреле Соболевки в Белгородской области погибло три человека

В результате атаки ВСУ семь человек получили ранения. Шестеро из них оказались в больнице, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
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Обстрел

Количество жертв вчерашнего обстрела села Соболевка Валуйского округа выросло до трёх. Семь человек пострадали, шестеро из них в больнице. Ещё один от госпитализации отказался.

К сожалению, погибли три человека — двое мужчин скончались на месте от полученных травм, ещё одна женщина с осколочным проникающим ранением передней брюшной стенки и грудной клетки скончалась в машине скорой помощи.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

По селу ударили из «Града». 18 снарядов попали в частный сектор. Различные повреждения зафиксировали в 24 домах. Пострадали газопровод и ЛЭП.

Ранее сообщалось о двух погибших в результате обстрела, а также шести раненых. Среди них двое детей.

Два человека погибли при обстреле белгородского села
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#Наталья Корявых#Обстрел#Происшествия#Обстрел ВСУ#Приграничье#Белгородская область#Валуйский горокруг#Вячеслав Гладков#Погибшие#Пострадавшие
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