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Хроника неспокойного дня: обстрелы Белгородской области продолжаются

3 июня 2023, 15:10
Фото: Bel.ru
Две женщины погибли в результате обстрела шебекинских сёл, число жертв атаки на Соболевку Валуйского округа выросло до трёх, а регион продолжают обстреливать.

Погибшие женщины

Из-за обстрела Шебекинского округа погибли два человека. В Новой Таволжанке после атаки ВСУ погибла пенсионерка. Она скончалась на месте от полученных травм. Другая жительница села получила осколочные ранения левого плеча. Её отправили в горбольницу №2.

В Безлюдовке погибла женщина — у неё множественные осколочные ранения, не совместимые с жизнью. Также в селе пострадал мужчина. У него осколочные ранения груди, рук и ног. Его тоже положили в указанную больницу.

Две женщины погибли из-за обстрелов Шебекинского округа
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Атака на Соболевку

Накануне ВСУ обстреляли село Соболевка в Валуйском округе. 3 июня стало известно, что число жертв обстрела выросло до трёх человек. Семь местных жителей получили ранения, но один из них отказался от госпитализации.

Ранее сообщалось о двух погибших и шести пострадавших, в числе которых двое детей. По населённому пункту ударили из «Града» — частный сектор попало 18 снарядов. Повреждения получили 24 дома, газопровод и ЛЭП.

Количество жертв обстрела белгородской Соболевки выросло до трёх
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Очередные обстрелы

3 июня в Белгородской области — неспокойно. В районе 11:30 ВСУ в очередной раз ударили по селу Муром. Местные жители получили рассылку от РСЧС. Под второй обстрел населённый пункт попал в 17:20. Примерно в полдень со стороны Украины атаковали Шебекино, во второй раз город начали обстреливать в 17:00.

Также под обстрелами были Новая Таволжанка и Безлюдовка. Там погибли два человека, ещё два пострадали. Под огонь попала и Графовка. Обстреливали ВСУ ещё окраину Тишанки в Волоконовском районе. Пострадавших нет, однако повреждения получили три дома, газопровод и ЛЭП.

В вечеру, в районе 17:10, противник ударил по Вознесеновке и Зиборовке. Официальной информации пока нет.

ВСУ атаковали сразу три села в белгородском приграничье
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