Хроника неспокойного дня: обстрелы Белгородской области продолжаются

Также под обстрелами были Новая Таволжанка и Безлюдовка. Там погибли два человека, ещё два пострадали. Под огонь попала и Графовка. Обстреливали ВСУ ещё окраину Тишанки в Волоконовском районе. Пострадавших нет, однако повреждения получили три дома, газопровод и ЛЭП.