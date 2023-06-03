Хроника неспокойного дня: обстрелы Белгородской области продолжаются

Posted Сегодня, 15:10
Published Сегодня, 15:10
Modified Сегодня, 15:10
Updated Сегодня, 15:10
Из-за обстрела Шебекинского округа погибли два человека. В Новой Таволжанке после атаки ВСУ погибла пенсионерка. Она скончалась на месте от полученных травм. Другая жительница села получила осколочные ранения левого плеча. Её отправили в горбольницу №2.
В Безлюдовке погибла женщина — у неё множественные осколочные ранения, не совместимые с жизнью. Также в селе пострадал мужчина. У него осколочные ранения груди, рук и ног. Его тоже положили в указанную больницу.
Накануне ВСУ обстреляли село Соболевка в Валуйском округе. 3 июня стало известно, что число жертв обстрела выросло до трёх человек. Семь местных жителей получили ранения, но один из них отказался от госпитализации.
Ранее сообщалось о двух погибших и шести пострадавших, в числе которых двое детей. По населённому пункту ударили из «Града» — частный сектор попало 18 снарядов. Повреждения получили 24 дома, газопровод и ЛЭП.
3 июня в Белгородской области — неспокойно. В районе 11:30 ВСУ в очередной раз ударили по селу Муром. Местные жители получили рассылку от РСЧС. Под второй обстрел населённый пункт попал в 17:20. Примерно в полдень со стороны Украины атаковали Шебекино, во второй раз город начали обстреливать в 17:00.
Также под обстрелами были Новая Таволжанка и Безлюдовка. Там погибли два человека, ещё два пострадали. Под огонь попала и Графовка. Обстреливали ВСУ ещё окраину Тишанки в Волоконовском районе. Пострадавших нет, однако повреждения получили три дома, газопровод и ЛЭП.
В вечеру, в районе 17:10, противник ударил по Вознесеновке и Зиборовке. Официальной информации пока нет.