Две женщины погибли из-за обстрелов Шебекинского округа

Posted Сегодня, 12:58
Published Сегодня, 12:58
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Updated Сегодня, 13:00
3 июня Шебекинский горокруг с утра находился под огнём ВСУ. Две женщины погибли.
По данным губернатора Вячеслава Гладкова, в Новой Таволжанке в результате обстрела погибла пенсионерка. Она скончалась на месте от полученных травм. Ещё одна местная жительница получила осколочные ранения левого плеча. Её госпитализировали в горбольницу №2 в Белгороде. В селе повредило два дома — выбило окна, посекло фасады. Рассказал глава региона и о трагедии, случившейся в Безлюдовке.
В результате обстрела Безлюдовки погибла женщина, у нее множественные осколочные ранения, не совместимые с жизнью. Еще один человек пострадал — мужчина с осколочными ранениями грудной клетки, верхних и нижних конечностей. Находится в травматологическом отделении городской больницы №2.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области