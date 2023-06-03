Две женщины погибли из-за обстрелов Шебекинского округа

По данным губернатора Вячеслава Гладкова, в Новой Таволжанке в результате обстрела погибла пенсионерка. Она скончалась на месте от полученных травм. Ещё одна местная жительница получила осколочные ранения левого плеча. Её госпитализировали в горбольницу №2 в Белгороде. В селе повредило два дома — выбило окна, посекло фасады. Рассказал глава региона и о трагедии, случившейся в Безлюдовке.