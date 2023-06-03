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Две женщины погибли из-за обстрелов Шебекинского округа

3 июня 2023, 12:58
Фото: Bel.ru

Жертвами обстрела Шебекинского округа стали две женщины

В результате атаки на Безлюдовку и Новую Таволжанку погибли две женщины. Ещё два человека получили ранения, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
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Обстрел

3 июня Шебекинский горокруг с утра находился под огнём ВСУ. Две женщины погибли.

По данным губернатора Вячеслава Гладкова, в Новой Таволжанке в результате обстрела погибла пенсионерка. Она скончалась на месте от полученных травм. Ещё одна местная жительница получила осколочные ранения левого плеча. Её госпитализировали в горбольницу №2 в Белгороде. В селе повредило два дома — выбило окна, посекло фасады. Рассказал глава региона и о трагедии, случившейся в Безлюдовке.

В результате обстрела Безлюдовки погибла женщина, у нее множественные осколочные ранения, не совместимые с жизнью. Еще один человек пострадал — мужчина с осколочными ранениями грудной клетки, верхних и нижних конечностей. Находится в травматологическом отделении городской больницы №2.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
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#Наталья Корявых#Обстрел#Происшествия#Белгородская область#Шебекинский горокруг#Вячеслав Гладков#Обстрел ВСУ#Приграничье#Пострадавшие#Разрушения#Погибшие
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