Белгородцы находят упавшие обломки после ночной работы ПВО

Posted Сегодня, 12:15
Published Сегодня, 12:15
Modified Сегодня, 12:16
Updated Сегодня, 12:16
В ночь на 3 июня в Белгороде и Белгородском районе было очень громко — сработала система ПВО. О последствиях сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
В Белгороде повреждения получило уличное освещение в районе велодорожки в Сосновке. По предварительным данным, это было связано с работой противовоздушной обороны.
В Разумном один человек получил осколочное ранение стопы. Ему оказали необходимую помощь. Также в населённом пункте пострадали шесть машин и одно домовладение.
Ночью белгородцы делились кадрами вылетов. Вскоре стало известно, что громкие звуки были связаны с работой ВС РФ. Все воздушные объекты противника сбили. Через некоторое время горожане поделились снимками упавших обломков.