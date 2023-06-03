Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:15

Published Сегодня, 12:15

Modified Сегодня, 12:16

Updated Сегодня, 12:16

Изображение материала

Белгородцы находят упавшие обломки после ночной работы ПВО

3 июня 2023, 12:15
Фото: Bel.ru
В ночь на 3 июня в Белгороде и Белгородском районе было очень громко. Сработала система ПВО. В Разумном местный житель получил осколочное ранение стопы, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
Пво

В ночь на 3 июня в Белгороде и Белгородском районе было очень громко — сработала система ПВО. О последствиях сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

В Белгороде повреждения получило уличное освещение в районе велодорожки в Сосновке. По предварительным данным, это было связано с работой противовоздушной обороны.

В Разумном один человек получил осколочное ранение стопы. Ему оказали необходимую помощь. Также в населённом пункте пострадали шесть машин и одно домовладение.

Ночью белгородцы делились кадрами вылетов. Вскоре стало известно, что громкие звуки были связаны с работой ВС РФ. Все воздушные объекты противника сбили. Через некоторое время горожане поделились снимками упавших обломков.

Над Белгородом сработала система ПВО
Узнать подробнее
Читайте также:
Ночью жители Белгорода проснулись от взрывов: работало ПВОНад Белгородским районом сработала ПВО. Сбили беспилотникСистема ПВО сработала в Белгородской области
#Наталья Корявых#Белгородская область#Белгород#Белгородский район#Происшествия#Город#Пво#Работа ПВО#Обломки#Повреждение
Подпишитесь
Две женщины погибли из-за обстрелов Шебекинского округа
Сегодня, 12:58
Белгородские власти ожидают федеральной поддержки для шебекинцев
Сегодня, 07:26
Два человека погибли при обстреле белгородского села
Вчера, 19:41
Количество жертв обстрела белгородской Соболевки выросло до трёх
Сегодня, 11:01
ВСУ атаковали сразу три села в белгородском приграничье
Сегодня, 09:36
Белгородские власти рассказали, зачем уехавшим из Шебекино проходить регистрацию
Вчера, 12:22