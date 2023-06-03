Белгородские власти ожидают федеральной поддержки для шебекинцев

Posted Сегодня, 07:26
Published Сегодня, 07:26
Modified Сегодня, 07:27
Updated Сегодня, 07:27
Белгородские власти ожидают федеральной поддержки для отселённых жителей Шебекинского округа. В связи с постоянными обстрелами люди вынуждены покидать муниципалитет.
Из-за регулярных обстрелов в городе не было света и воды. Почти 20 человек за последнее время пострадали от атак ВСУ. В Шебекино повреждены как жилые дома, так и административные здания, а обстрелы периодически продолжаются. Люди уезжают, но им требуется дополнительная поддержка.
«Надеюсь на поддержку Правительства РФ. Как только решение будет принято, сразу об этом сообщу. А сейчас индивидуально решаем проблемы каждого человека, каждой семьи», — сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Также глава региона добавил, что с 1 июня и до полного возвращения жителей их освободят от коммунальных платежей. Тем временем продолжается распределение людей из больших ПВР в более комфортные — общежития вузов и колледжей.
Детей из округа продолжают отправлять на летний отдых. По 300 ребят уже уехали в Ярославль и Калугу.