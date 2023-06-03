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Белгородские власти ожидают федеральной поддержки для шебекинцев

3 июня 2023, 07:26
Фото: 1MI

Белгородские власти рассчитывают на поддержку правительства для жителей Шебекино

Власти региона ожидают поддержки от Правительства РФ в виде дополнительной помощи для эвакуированных жителей Шебекинского горокруга, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Белгородские власти ожидают федеральной поддержки для отселённых жителей Шебекинского округа. В связи с постоянными обстрелами люди вынуждены покидать муниципалитет.

Из-за регулярных обстрелов в городе не было света и воды. Почти 20 человек за последнее время пострадали от атак ВСУ. В Шебекино повреждены как жилые дома, так и административные здания, а обстрелы периодически продолжаются. Люди уезжают, но им требуется дополнительная поддержка.

«Надеюсь на поддержку Правительства РФ. Как только решение будет принято, сразу об этом сообщу. А сейчас индивидуально решаем проблемы каждого человека, каждой семьи», — сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Также глава региона добавил, что с 1 июня и до полного возвращения жителей их освободят от коммунальных платежей. Тем временем продолжается распределение людей из больших ПВР в более комфортные — общежития вузов и колледжей.

Детей из округа продолжают отправлять на летний отдых. По 300 ребят уже уехали в Ярославль и Калугу.

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#Наталья Корявых#Вынужденные переселенцы#Общество#Белгородская область#Шебекинский горокруг#Вячеслав Гладков#Приграничье#Обстрелы#Правительство РФ#Поддержка
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