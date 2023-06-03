Белгородские власти ожидают федеральной поддержки для шебекинцев

Из-за регулярных обстрелов в городе не было света и воды. Почти 20 человек за последнее время пострадали от атак ВСУ. В Шебекино повреждены как жилые дома, так и административные здания, а обстрелы периодически продолжаются. Люди уезжают, но им требуется дополнительная поддержка.