Жилые дома пострадали при обстреле ВСУ двух белгородских сёл

Posted Сегодня, 17:09
Published Сегодня, 17:09
Modified Сегодня, 17:11
Updated Сегодня, 17:11
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил на своей странице в соцсетях, что два частных дома получили повреждения при обстреле со стороны Украины.
В селе Мелихово Корочанского района сработала система ПВО, однако осколки снаряда попали в частный жилой дом и повредили кровлю. В настоящий момент там проводится подомовой обход.
Ещё один частный дом пострадал в селе Муром Шебекинского округа при обстреле ВСУ. Дом загорелся от прямого попадания снаряда. Оперативные службы уже выехали на место.