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Published Сегодня, 17:09

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Жилые дома пострадали при обстреле ВСУ двух белгородских сёл

2 июня 2023, 17:09
Фото: 1MI
Под огонь ВСУ попали село Мелихово в Корочанском районе и село Муром в Шебекинском округе.
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Обстрел

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил на своей странице в соцсетях, что два частных дома получили повреждения при обстреле со стороны Украины.

В селе Мелихово Корочанского района сработала система ПВО, однако осколки снаряда попали в частный жилой дом и повредили кровлю. В настоящий момент там проводится подомовой обход.

Ещё один частный дом пострадал в селе Муром Шебекинского округа при обстреле ВСУ. Дом загорелся от прямого попадания снаряда. Оперативные службы уже выехали на место.

Два мирных жителя пострадали при обстреле села в Шебекинском округе
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#Александра Склярова#Обстрел ВСУ#Разрушения#Происшествия#Обстрел#Система ПВО#Шебекинский горокруг#Корочанский район#Вячеслав Гладков
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