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Жданов: Массовый выезд из Шебекино организовать невозможно

2 июня 2023, 13:49
Фото: 1MI
Глава Шебекинского горокруга Владимир Жданов рассказал, что людей из города вывозят по поступившим заявкам. Организовать массовый выезд пока невозможно.

Глава Шебекинского горокруга Владимир Жданов рассказал, почему невозможен массовый вывоз людей из обстреливаемого Шебекино. Людей из городского округа продолжают вывозить по поступившим заявкам.

«Массовый выезд с использованием автобусов на данный момент, к сожалению, организовать невозможно, собирать людей в какой-то конкретной точке невозможно и небезопасно из-за возможных обстрелов», — пояснил чиновник.

Несмотря на это, власти понимают, что в городе всё ещё остаются люди. Прорабатывается вопрос с доставкой воды, медикаментов, открытием некоторых торговых точек, добавил Жданов. В городе в ближайшее время приступят к восстановлению мобильной связи, электроэнергии и водоснабжения.

По всем бытовым вопросам уехавшие шебекинцы могут обратиться по телефонам 8(47248)55-4-84, 8(47248)55-5-51, 8(47248)55-4-53. Для организации выезда людям рекомендуют звонить по номеру «122».

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#Наталья Корявых#Белгородская область#Шебекинский горокруг#Шебекино#Владимир Жданов#Общество#Приграничье#Обстрел ВСУ#Эвакуации
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