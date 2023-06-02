Жданов: Массовый выезд из Шебекино организовать невозможно

Несмотря на это, власти понимают, что в городе всё ещё остаются люди. Прорабатывается вопрос с доставкой воды, медикаментов, открытием некоторых торговых точек, добавил Жданов. В городе в ближайшее время приступят к восстановлению мобильной связи, электроэнергии и водоснабжения.