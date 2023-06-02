Жданов: Массовый выезд из Шебекино организовать невозможно

Posted Сегодня, 13:49
Published Сегодня, 13:49
Modified Сегодня, 13:51
Updated Сегодня, 13:51
Глава Шебекинского горокруга Владимир Жданов рассказал, почему невозможен массовый вывоз людей из обстреливаемого Шебекино. Людей из городского округа продолжают вывозить по поступившим заявкам.
«Массовый выезд с использованием автобусов на данный момент, к сожалению, организовать невозможно, собирать людей в какой-то конкретной точке невозможно и небезопасно из-за возможных обстрелов», — пояснил чиновник.
Несмотря на это, власти понимают, что в городе всё ещё остаются люди. Прорабатывается вопрос с доставкой воды, медикаментов, открытием некоторых торговых точек, добавил Жданов. В городе в ближайшее время приступят к восстановлению мобильной связи, электроэнергии и водоснабжения.
По всем бытовым вопросам уехавшие шебекинцы могут обратиться по телефонам 8(47248)55-4-84, 8(47248)55-5-51, 8(47248)55-4-53. Для организации выезда людям рекомендуют звонить по номеру «122».