За вечер ВСУ обстреляли пять населённых пунктов Белгородской области

Posted 2 июня 2023, 18:12
Published 2 июня 2023, 18:12
Modified 2 июня 2023, 18:14
Updated 2 июня 2023, 18:14
Жители пяти населённых пунктов Белгородской области 2 июня стали получать СМС-оповещения с 17:25 — первым под огнём ВСУ оказался посёлок Ленинский Шебекинского округа.
В 18:18 село Муром Шебекинского округа атаковали со стороны Украины. Также под обстрелом оказались село Козинка Грайворонского округа — в 19:14, город Шебекино — в 19:26 и село Соболевка Валуйского округа — в 20:43.
В 21:08 и в 21:09 под повторным обстрелом оказались село Муром и село Козинка.
Всех жителей попросили срочно спуститься в укрытия.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о прямом попадании в жилой дом в селе Муром. Здание загорелось, на место выехали оперативные службы.