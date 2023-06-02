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Posted 2 июня 2023, 18:12

Published 2 июня 2023, 18:12

Modified 2 июня 2023, 18:14

Updated 2 июня 2023, 18:14

За вечер ВСУ обстреляли пять населённых пунктов Белгородской области

За вечер ВСУ обстреляли пять населённых пунктов Белгородской области

2 июня 2023, 18:12
Фото: 1MI.
Сюжет
Обстрел
СМС-оповещения об обстреле получили жители одного посёлка, одного города и трёх сёл. Два населённых пункта подверглись обстрелу дважды за вечер.

Жители пяти населённых пунктов Белгородской области 2 июня стали получать СМС-оповещения с 17:25 — первым под огнём ВСУ оказался посёлок Ленинский Шебекинского округа.

В 18:18 село Муром Шебекинского округа атаковали со стороны Украины. Также под обстрелом оказались село Козинка Грайворонского округа — в 19:14, город Шебекино — в 19:26 и село Соболевка Валуйского округа — в 20:43.

В 21:08 и в 21:09 под повторным обстрелом оказались село Муром и село Козинка.

Всех жителей попросили срочно спуститься в укрытия.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о прямом попадании в жилой дом в селе Муром. Здание загорелось, на место выехали оперативные службы.

#Александра Склярова#Белгородская область#Происшествия#Обстрел#Обстрел ВСУ#РСЧС
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