Выдача Гладкову полномочий на полную мобилизацию белгородцев — фейк

Posted Сегодня, 20:25
Published Сегодня, 20:25
Modified Сегодня, 20:27
Updated Сегодня, 20:27
За последнее время в интернете стало появляться много фейковых новостей, которые распространяются по соцсетям. Поэтому губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков решил сообщить жителям региона, какие же новости всё-таки являются фейком.
Так, в Интернете появилась новая информация, якобы Вячеславу Гладкову выдали полномочия на полную мобилизацию белгородцев.
Честно, даже трудно придумать всю эту белиберду, прошу прощения за грубость. Конечно, это обман.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Также глава региона рассказал о ещё нескольких ложных новостях: