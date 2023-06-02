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Published Сегодня, 20:25

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Выдача Гладкову полномочий на полную мобилизацию белгородцев — фейк

2 июня 2023, 20:25
Фото: 1MI
Глава региона сообщил, какую ложную информацию за последние дни распространили среди белгородцев.
Сюжет
Фейк

За последнее время в интернете стало появляться много фейковых новостей, которые распространяются по соцсетям. Поэтому губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков решил сообщить жителям региона, какие же новости всё-таки являются фейком.

Так, в Интернете появилась новая информация, якобы Вячеславу Гладкову выдали полномочия на полную мобилизацию белгородцев.

Честно, даже трудно придумать всю эту белиберду, прошу прощения за грубость. Конечно, это обман.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Также глава региона рассказал о ещё нескольких ложных новостях:

  • проблема с бензином в Шебекино;
  • администрация Шебекино сжигает документы;
  • постановление об эвакуации жителей.
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#Александра Склярова#Фейк#Фейковые новости#Общество#Белгородская область#Вячеслав Гладков
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