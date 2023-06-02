Военблогер: фотография с флагом возле Новой Таволжанки стоила Украине двух танков

Как утверждает блогер, диверсанты всю ночь перегоняли технику с места на место, пока на границу возле Новой Таволжанки внезапно не «выскочили» два танка. ВС РФ открыли по ним огонь, из-за чего машины развернулись в обратную сторону. Но один из танков остановился: по словам Куликовского, ради пиар-акции.