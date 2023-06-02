Военблогер: фотография с флагом возле Новой Таволжанки стоила Украине двух танков

Posted Сегодня, 12:53
Published Сегодня, 12:53
Modified Сегодня, 12:59
Updated Сегодня, 12:59
Как утверждает блогер, диверсанты всю ночь перегоняли технику с места на место, пока на границу возле Новой Таволжанки внезапно не «выскочили» два танка. ВС РФ открыли по ним огонь, из-за чего машины развернулись в обратную сторону. Но один из танков остановился: по словам Куликовского, ради пиар-акции.
Экипаж выскочил, поднял на танке флаг так называемой «свободной России»*, сфотографировался, и только он решил ехать обратно, — как рядом с ним разорвался снаряд.
«Старше Эдды»
После этого экипаж бросил технику и побежал в лес. В этом же момент артиллеристы попали и во второй танк — тот загорелся. Таким образом, считает Куликовский, за эффектное фото на границе военнослужащие Украины заплатили двумя танками.
Брошенный так и стоит, с открытыми люками и колышущимся флагом, второй сгорел.
«Старше Эдды»
Такая тактика, утверждает блогер, часто используется ВСУ — обмен красивой картинки на технику и личный состав. Военблогер предполагает, что подобные провокации будут, скорее всего, продолжаться.
Официальной информации о случившемся не было, но Telegram-канал разместил несколько фотографий с места событий — на них видно тот самый танк с флагом.
Ранее канал «Старше Эдды» писал о том, что наступление ВСУ на Белгород маловероятно — допускался демонстрационный удар в этом направлении. Прогнозы блогера подтвердились: сразу после потери Бахмута украинские военнослужащие провели несколько дерзких операций с проникновением в приграничную зону Белгородской области. Атаки продолжаются: больше всего страдают Шебекино и Грайворон.
* — террористическая организация, запрещённая в России.