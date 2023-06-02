В шебекинском селе нет связи из-за обстрелов

Posted Сегодня, 20:07
Published Сегодня, 20:07
Modified Сегодня, 20:09
Updated Сегодня, 20:09
Белгородцы в ходе вечернего прямого эфира «10 вопросов губернатору» пожаловались Вячеславу Гладкову на плохую связь в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа. Они поинтересовались, связано ли это с недавними обстрелами.
Глава региона ответил, что связи не будет как минимум до завтра.
Из-за обстрелов сегодня связи пока не будет. Надеемся, что завтра у нас эта история начнёт решаться. Восстановительные бригады не могут приступить к работам именно из-за обстрелов.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области