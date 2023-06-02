Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 20:07

Published Сегодня, 20:07

Modified Сегодня, 20:09

Updated Сегодня, 20:09

Изображение материала

В шебекинском селе нет связи из-за обстрелов

2 июня 2023, 20:07
Фото: 1MI
Восстановить связь планируется завтра, 3 июня, если обстановка в Новой Таволжанке станет спокойнее.
Сюжет
СВО

Белгородцы в ходе вечернего прямого эфира «10 вопросов губернатору» пожаловались Вячеславу Гладкову на плохую связь в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа. Они поинтересовались, связано ли это с недавними обстрелами.

Глава региона ответил, что связи не будет как минимум до завтра.

Из-за обстрелов сегодня связи пока не будет. Надеемся, что завтра у нас эта история начнёт решаться. Восстановительные бригады не могут приступить к работам именно из-за обстрелов.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Два человека погибли при обстреле белгородского села
Узнать подробнее
Читайте также:
Оставшихся в эвакуированном Шебекино домашних питомцев будут кормитьПолежаев рассказал, когда в Шебекино восстановят электричествоВ ПВР в Белгороде продолжают приезжать жители Шебекино и приграничьяЖданов: Массовый выезд из Шебекино организовать невозможно
#Александра Склярова#Связь#Телефонная связь#Общество#СВО#Шебекинский горокруг#Вячеслав Гладков
Подпишитесь
Два человека погибли при обстреле белгородского села
Сегодня, 19:41
Оставшихся в эвакуированном Шебекино домашних питомцев будут кормить
Сегодня, 19:29
Для шебекинцев, покинувших свои дома, запустили чат-бот для регистрации
Сегодня, 20:35
Шебекинские улицы будут патрулировать, чтобы не допустить мародёрства
Сегодня, 16:47
Тебекин и Бобрицкий: что известно о задержанных сегодня белгородских бизнесменах
Сегодня, 14:47
Белгородские власти рассказали, зачем уехавшим из Шебекино проходить регистрацию
Сегодня, 12:22