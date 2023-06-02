В Шебекинском округе вводится временный запрет на передвижение транспорта

Posted Сегодня, 17:32
Published Сегодня, 17:32
Modified Сегодня, 17:35
Updated Сегодня, 17:35
В пресс-службе министерства автомобильных дорог и транспорта сообщили, что на участках дорог Шебекинского округа вводится временный запрет на передвижение транспорта. Он будет действовать до 30 июня.
Движение и стоянку приостановили на автодорогах:
Объезд доступен по автодорогам:
Автобусы, проходившие через Шебекино, теперь будут ехать через Новый Оскол и Волоконовку. Это касается следующих маршрутов:
Время отправления осталось прежним. А движение автобусов по маршруту №716 «Большетроицкое-Белгород» временно прекращено.
Кроме того, в Минтрансе также сообщили об изменении двух маршрутов: пригородные маршруты №123 и №123А будут курсировать до остановки «Амбар» в посёлке Разумное.
От остановки «Амбар» автобусы будут отправляться по расписанию как от с. Крутой Лог и с. Маслова Пристань соответственно.
сообщили в Минтрансе
Водителям, перевозящим крупногабаритные и тяжеловесные грузы, нужно оформить новые разрешения для объезда.