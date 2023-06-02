Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 17:32

Published Сегодня, 17:32

Modified Сегодня, 17:35

Updated Сегодня, 17:35

Изображение материала

В Шебекинском округе вводится временный запрет на передвижение транспорта

2 июня 2023, 17:32
Фото: 1MI
В Минтрансе Белгородской области рассказали, какие участки дорог будут закрыты, где их можно будет объехать на автобусе и личном транспорте и до какого числа будет действовать запрет.

В пресс-службе министерства автомобильных дорог и транспорта сообщили, что на участках дорог Шебекинского округа вводится временный запрет на передвижение транспорта. Он будет действовать до 30 июня.

Движение и стоянку приостановили на автодорогах:

  • Белгород — Шебекино — Волоконовка (от Разумного до Вознесеновки);
  • Шебекино — Короча (от Вознесеновки до Дмитриевки);
  • Шебекино — Неклюдово — Алексеевка (от Шебекино до Чураево);
  • Маслова Пристань — Батрацкая Дача (от Масловой Пристани до Поляны).

Объезд доступен по автодорогам:

  • Таврово — Соломино — Разумное;
  • Разумное — Севрюково — Новосадовый;
  • Белгород — Новый Оскол — Советское;
  • Новый Оскол — Валуйки — Ровеньки.

Автобусы, проходившие через Шебекино, теперь будут ехать через Новый Оскол и Волоконовку. Это касается следующих маршрутов:

  1. № 517/1, 517/2 «Пятницкое-Шебекино-Белгород»;
  2. № 529 «Ровеньки-Белгород»;
  3. № 586/1 «Вейделевка-Белгород»;
  4. № 632/1, 632/5 «Валуйки-Белгород»;
  5. № 710 «Валуйки-Шебекино-Белгород»;
  6. № 725 «Белгород-Ровеньки»;
  7. № 740 «Белгород- Волоконовка»;
  8. № 709/2 «Белгород-Валуйки».

Время отправления осталось прежним. А движение автобусов по маршруту №716 «Большетроицкое-Белгород» временно прекращено.

Кроме того, в Минтрансе также сообщили об изменении двух маршрутов: пригородные маршруты №123 и №123А будут курсировать до остановки «Амбар» в посёлке Разумное.

От остановки «Амбар» автобусы будут отправляться по расписанию как от с. Крутой Лог и с. Маслова Пристань соответственно.
сообщили в Минтрансе

Водителям, перевозящим крупногабаритные и тяжеловесные грузы, нужно оформить новые разрешения для объезда.

Жилые дома пострадали при обстреле ВСУ двух белгородских сёл
Узнать подробнее
Читайте также:
Стало известно, в каком состоянии находятся раненные при обстреле Масловой ПристаниДва мирных жителя пострадали при обстреле села в Шебекинском округеНепрекращающиеся обстрелы: что известно о ситуации в Шебекино 2 июняПенсионерке из Шебекинского округа пришлось уйти из села с коровой из-за обстрелов
#Александра Склярова#Ограничение движения#Ограничение#Городской транспорт#Автобус#Общество#Шебекинский горокруг
Подпишитесь
850 снарядов выпустили по Шебекинскому округу 1 июня
Сегодня, 14:10
«Квартир нет, всё Шебекино здесь». Риелторы — о ситуации с жильём в Белгороде
Сегодня, 09:34
Два человека погибли в Масловой пристани после обстрела ВСУ: видео
Сегодня, 08:39
Шебекинские улицы будут патрулировать, чтобы не допустить мародёрства
Сегодня, 16:47
Тебекин и Бобрицкий: что известно о задержанных сегодня белгородских бизнесменах
Сегодня, 14:47
Белгородские власти рассказали, зачем уехавшим из Шебекино проходить регистрацию
Сегодня, 12:22