В России РЭО запустит ещё 6,7 млн тонн мощностей по обработке ТКО

Posted Сегодня, 10:32
Published Сегодня, 10:32
Modified Сегодня, 10:32
Updated Сегодня, 10:32
Об этом рассказал глава Российского экологического оператора Денис Буцаев на общественном совете при Минприроды РФ.
Буцаев сообщил, что в России образуется 50 млн тонн твёрдых коммунальных отходов в год, половина — это тара и упаковка. За последнее время 11,9% от общей массы ТКО были отправлены во вторичный оборот. Аналитики отмечают, что это примерно вдвое больше запланированных целей, пишет inkazan.ru.
На рост показателей существенно повлияли новые мощности по обработке и утилизации ТКО. В минувшем году удалось запустить 36 объектов, в этом уже подписаны 23 соглашения по созданию мощностей, способных перерабатывать до 6,7 млн тонн отходов в год. Новые предприятия заработают в 17 субъектах РФ.
В своём выступлении Буцаев рассказал о мерах поддержки сферы обращения с отходами, в том числе предоставляемых Российским экологическим оператором. Помимо этого, он поделился данными о привлечении молодых россиян к экопросветительской и эковолонтёрской работе, выпуске так называемых зелёных облигаций и других решениях в области обращения с отходами.
Исполнительный директор ассоциации содействия экономике замкнутого цикла «Ресурс» Валерия Гулимова заметила, что создание комплексной системы по обращению с отходами не просто название одного из федеральных проектов в рамках национального проекта «Экология». Она отметила, что для бесперебойной работы системы необходимо привлекать к работе профильные ведомства, например Минтранс.
Директор по технологиям РЭО Олег Шияновский рассказал, что сегодня особое внимание уделяется государственному проекту «Экономика замкнутого цикла». До конца следующего года в России начнут работать 8 экопромышленных парков. Они будут ежегодно возвращать в оборот свыше миллиона тонн вторичных ресурсов. Также в них будет создано более 11 000 рабочих мест.