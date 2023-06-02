В России РЭО запустит ещё 6,7 млн тонн мощностей по обработке ТКО

В своём выступлении Буцаев рассказал о мерах поддержки сферы обращения с отходами, в том числе предоставляемых Российским экологическим оператором. Помимо этого, он поделился данными о привлечении молодых россиян к экопросветительской и эковолонтёрской работе, выпуске так называемых зелёных облигаций и других решениях в области обращения с отходами.