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В Орле на месте военкомата построят 16-этажный дом

2 июня 2023, 07:17
Фото: 1MI
Речь идёт о здании бывшего военкомата по улице Андрианова, 3 в Орле. Об этом сообщает издание «ОрёлТаймс».

На данный момент проходят подготовительные работы. Согласно плану строительства, для возведения 16-этажного жилого здания необходимо расширить территорию. Для этого будут сносить неузаконенные гаражи, старые постройки и убирать кустарники.

17 мая прошли публичные слушания по поводу проекта. Возражений от представителей муниципалитета не последовало.

Фотографии с работающей техникой опубликовало издание «ОрёлТаймс».

Фото: Издание «Орёлtimes»

До 2019 года на месте строительства располагался военкомат по Орловскому району. Здание признали аварийным. Позже участок и сооружение были проданы на торгах.

Начало строительства запланировано на ноябрь–декабрь нынешнего года.

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#Таисия Некрасова#Орел#Жилищное строительство#Строительство дома#Аварийное жилье#Общество#Экономика#Город#Орловская область
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