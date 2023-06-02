В Орле на месте военкомата построят 16-этажный дом

Posted Сегодня, 07:17
Published Сегодня, 07:17
Modified Сегодня, 07:19
Updated Сегодня, 07:19
На данный момент проходят подготовительные работы. Согласно плану строительства, для возведения 16-этажного жилого здания необходимо расширить территорию. Для этого будут сносить неузаконенные гаражи, старые постройки и убирать кустарники.
17 мая прошли публичные слушания по поводу проекта. Возражений от представителей муниципалитета не последовало.
Фотографии с работающей техникой опубликовало издание «ОрёлТаймс».
До 2019 года на месте строительства располагался военкомат по Орловскому району. Здание признали аварийным. Позже участок и сооружение были проданы на торгах.
Начало строительства запланировано на ноябрь–декабрь нынешнего года.