В Крыму готовы принять до 1 тыс. белгородских детей

Posted Сегодня, 09:42
Published Сегодня, 09:42
Modified Сегодня, 09:44
Updated Сегодня, 09:44
Крым готов принять до 1 тыс. белгородских детей из приграничных Шебекинского и Грайворонского округов, заявил глава республики Сергей Аксёнов. По его словам, он побеседовал с губернатором Вячеславом Гладковым после того, как на территорию региона проникла диверсионная группа.
«Предложил помощь. До тысячи детей Крым заберёт. Помощь Белгородской области, нашему братскому региону, окажем без вопросов», — пишет Аксёнов в своём Telegram-канале.
Более того, если в Крыму появятся свободные места, то республика предложит белгородцам отправить детей дополнительно. Также глава Крыма добавил, что ожидает помощь из федерального бюджета, если региональный не сможет полностью закрыть этот вопрос.
Отметим, что детей из приграничья Белгородской области начали вывозить 31 мая. Первые 300 юных белгородцев отправились в лагерь в Воронежской области.