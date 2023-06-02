В Крыму готовы принять до 1 тыс. белгородских детей

Крым готов принять до 1 тыс. белгородских детей из приграничных Шебекинского и Грайворонского округов, заявил глава республики Сергей Аксёнов. По его словам, он побеседовал с губернатором Вячеславом Гладковым после того, как на территорию региона проникла диверсионная группа.