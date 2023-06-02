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В Крыму готовы принять до 1 тыс. белгородских детей

2 июня 2023, 09:42
Фото: 1MI
Республика готова оказать помощь региону и принять детей из приграничных Шебекинского и Грайворонского округов. Если в Крыму появятся дополнительные места, то туда заберут белгородских детей.
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Дети

Крым готов принять до 1 тыс. белгородских детей из приграничных Шебекинского и Грайворонского округов, заявил глава республики Сергей Аксёнов. По его словам, он побеседовал с губернатором Вячеславом Гладковым после того, как на территорию региона проникла диверсионная группа.

«Предложил помощь. До тысячи детей Крым заберёт. Помощь Белгородской области, нашему братскому региону, окажем без вопросов», — пишет Аксёнов в своём Telegram-канале.

Более того, если в Крыму появятся свободные места, то республика предложит белгородцам отправить детей дополнительно. Также глава Крыма добавил, что ожидает помощь из федерального бюджета, если региональный не сможет полностью закрыть этот вопрос.

Отметим, что детей из приграничья Белгородской области начали вывозить 31 мая. Первые 300 юных белгородцев отправились в лагерь в Воронежской области.

В воронежском лагере разместили детей из белгородского приграничья
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Крым#Вячеслав Гладков#Сергей аксёнов#Дети#Общество#Детский лагерь#Помощь
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