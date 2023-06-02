В каком состоянии находится единственный доступный пляж в Белгороде?

Posted Сегодня, 14:33
Published Сегодня, 14:33
Modified Сегодня, 14:35
Updated Сегодня, 14:35
Первое июня. 10:40 утра. Пляж «Левобережный», что за учебно-спортивным комплексом Хоркиной. Солнце уже начинает подпекать. На сорока метрах обустроенного пляжа среди городского оазиса уже есть посетители. Правда, никто не купается, в основном люди предпочитают загорать — кто на шезлонге, кто под деревянными зонтами, кто на собственных пледах в тени деревьев.
Люди читают, слушают музыку, общаются между собой, кто-то даже дремлет.
Под навесом дежурят спасатели — двое молодых парней в спасательных жилетах. Тут же, в нескольких метрах от береговой линии, расположен медицинский пункт. Рабочие наводят последние штрихи, подкрашивая малочисленные «грибки», под которыми можно скрыться от жары и солнечных лучей.
Из очевидных минусов: подобраться сейчас к пляжу затруднительно — рядом идут строительные работы. Часть пешеходной зоны огорожена забором, висят предупреждающие таблички. Из удобств: скамейки, пляжные зонтики, шезлонги и кабинка для переодевания. Туалета, как и фудкорта — нет.
В целом пляж производит положительное впечатление. Компактный, комфортный, безопасный. Расположен в лоне природы, где можно отдохнуть от городской суеты, в том числе и с детьми.