В каком состоянии находится единственный доступный пляж в Белгороде?

Первое июня. 10:40 утра. Пляж «Левобережный», что за учебно-спортивным комплексом Хоркиной. Солнце уже начинает подпекать. На сорока метрах обустроенного пляжа среди городского оазиса уже есть посетители. Правда, никто не купается, в основном люди предпочитают загорать — кто на шезлонге, кто под деревянными зонтами, кто на собственных пледах в тени деревьев.

Люди читают, слушают музыку, общаются между собой, кто-то даже дремлет.