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В Белгородской области иностранцы смогут получать компенсации в случае природных ЧС

2 июня 2023, 11:51
Фото: 1MI
Соответствующее решение поддержали депутаты облдумы в ходе 32-го заседания 1 июня. Ранее выплату могли получить только россияне.
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Облдума

В Белгородской области иностранцы, а также лица без гражданства получили право на единовременные денежные выплаты в случае возникновения ЧС природного и техногенного характера. Региональный закон привели в соответствие с федеральным законодательством. Ранее выплату могли получить только граждане России.

Напомним, что с 1 июня в России вступили в силу новые законы. Некоторым россиянам повысили пенсии, изменился график получения мер социальной поддержки, упростили оформление инвалидности. Также известно, что отечественные авто теперь придётся проверять на соответствие экологическому стандарту.

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#Чс#Компенсация#Иностранцы#Общество#Облдума#Белгородская область#Алина Харина
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