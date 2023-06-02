В Белгородской области иностранцы смогут получать компенсации в случае природных ЧС

Posted Сегодня, 11:51
Published Сегодня, 11:51
Modified Сегодня, 11:53
Updated Сегодня, 11:53
В Белгородской области иностранцы, а также лица без гражданства получили право на единовременные денежные выплаты в случае возникновения ЧС природного и техногенного характера. Региональный закон привели в соответствие с федеральным законодательством. Ранее выплату могли получить только граждане России.
Напомним, что с 1 июня в России вступили в силу новые законы. Некоторым россиянам повысили пенсии, изменился график получения мер социальной поддержки, упростили оформление инвалидности. Также известно, что отечественные авто теперь придётся проверять на соответствие экологическому стандарту.