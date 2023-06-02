В Белгородской области были усилены патрули

Posted Сегодня, 03:26
Published Сегодня, 03:26
Modified Сегодня, 03:28
Updated Сегодня, 03:28
Ночью 2 июня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, возвращаясь из Шебекино, сообщил, что в Шебекино и Белгородском районе были усилены патрули. Об этом глава региона договорился с начальником УМВД и руководителем Росгвардии.
Попросил начальника УМВД Василия Умнова и руководителя Росгвардии Дмитрия Мещерина усилить патрули вместе с самообороной. И не только в Шебекино, но и в Белгородском районе.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Ночью 1 июня город Шебекино попал под массированный обстрел, в результате которого ранены оказались девять человек. Утром на территорию Шебекинского округа пытались проникнуть украинские диверсанты, но их остановили.
В тот же день шебекинцы приняли решение уехать из округа в более безопасное место, выезжать им помогали власти.