В Белгородской области были усилены патрули

Ночью 2 июня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, возвращаясь из Шебекино, сообщил, что в Шебекино и Белгородском районе были усилены патрули. Об этом глава региона договорился с начальником УМВД и руководителем Росгвардии.