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В Белгородской области были усилены патрули

2 июня 2023, 03:26
Фото: 1MI
Их усилили в Шебекино и Белгородском районе, заявил губернатор.
Сюжет
СВО

Ночью 2 июня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, возвращаясь из Шебекино, сообщил, что в Шебекино и Белгородском районе были усилены патрули. Об этом глава региона договорился с начальником УМВД и руководителем Росгвардии.

Попросил начальника УМВД Василия Умнова и руководителя Росгвардии Дмитрия Мещерина усилить патрули вместе с самообороной. И не только в Шебекино, но и в Белгородском районе.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Ночью 1 июня город Шебекино попал под массированный обстрел, в результате которого ранены оказались девять человек. Утром на территорию Шебекинского округа пытались проникнуть украинские диверсанты, но их остановили.

В тот же день шебекинцы приняли решение уехать из округа в более безопасное место, выезжать им помогали власти.

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#Александра Склярова#Патрулирование#Усиление#СВО#Безопасность#Шебекино#Белгородский район#Вячеслав Гладков
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