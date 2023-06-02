Утро в Белгородской области снова началось с обстрелов

Posted Сегодня, 08:23
Published Сегодня, 08:23
Modified Сегодня, 08:25
Updated Сегодня, 08:25
Утро в Белгородской области снова начинается с обстрелов. Со стороны Украины атаковали несколько населённых пунктов, в том числе и регулярно обстреливаемый город Шебекино.
Первая рассылка от РСЧС пришла шебекинцам в 7:50. Людей попросили срочно отправиться в укрытия. В следующий раз предупреждения местные жители получили в 10:37. О последствиях атак пока не сообщалось.
В районе 8:00 ВСУ атаковали Тишанку в Волоконовском районе и Щетиновку в Белгородском районе. В 9:23 рассылку получили жители села Козинка в Грайворонском округе, которое страдает из-за обстрелов практически ежедневно. В это же село заходила украинская ДРГ.
Также в муниципалитете в районе 9:43 под обстрел попала Дроновка. Спустя менее чем через 15 минут со стороны Украины обстреляли хутор Леоновка в Валуйском горокруге.
Добавим, что стало известно об атаке ВСУ в районе Масловой Пристани в Шебекинском округе, но официальной информации пока нет.