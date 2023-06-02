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Published Сегодня, 08:23

Modified Сегодня, 08:25

Updated Сегодня, 08:25

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Утро в Белгородской области снова началось с обстрелов

2 июня 2023, 08:23
Фото: 1MI
Сразу несколько населённых пунктов региона попали под очередные удары ВСУ.
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Обстрел

Утро в Белгородской области снова начинается с обстрелов. Со стороны Украины атаковали несколько населённых пунктов, в том числе и регулярно обстреливаемый город Шебекино.

Первая рассылка от РСЧС пришла шебекинцам в 7:50. Людей попросили срочно отправиться в укрытия. В следующий раз предупреждения местные жители получили в 10:37. О последствиях атак пока не сообщалось.

В районе 8:00 ВСУ атаковали Тишанку в Волоконовском районе и Щетиновку в Белгородском районе. В 9:23 рассылку получили жители села Козинка в Грайворонском округе, которое страдает из-за обстрелов практически ежедневно. В это же село заходила украинская ДРГ.

Также в муниципалитете в районе 9:43 под обстрел попала Дроновка. Спустя менее чем через 15 минут со стороны Украины обстреляли хутор Леоновка в Валуйском горокруге.

Добавим, что стало известно об атаке ВСУ в районе Масловой Пристани в Шебекинском округе, но официальной информации пока нет.

Город в Белгородской области попал под обстрел ВСУ
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#Наталья Корявых#Обстрел#Происшествия#Обстрел ВСУ#Приграничье#РСЧС#Белгородская область#Шебекинский горокруг#Грайворонский горокруг#Валуйский горокруг
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