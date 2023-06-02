У ирисов — новый дом

— Ирис неприхотлив к типу почв, но требует достаточной увлажнённости. Он выбирает в качестве ареала полуоползневые типы склонов: в более благоприятных точках его вытесняют другие виды растительности. Поэтому безлистный ирис ищет места, за которые с ним мало кто будет конкурировать, — поясняет заведующий кафедрой географии, геоэкологии и безопасности жизнедеятельности НИУ «БелГУ» Андрей Корнилов. — Мы обнаружили здесь такую же популяцию ирисов, что гарантирует: наши «переселенцы» будут чувствовать себя на этих склонах хорошо.