У ирисов — новый дом

Posted Сегодня, 14:30
Published Сегодня, 14:30
Modified Сегодня, 14:32
Updated Сегодня, 14:32
Ирис безлистный оправдывает своё название: к началу зимы листья полностью опадают. Этот вид распространён в Средней и Восточной Европе, а также на территории Средиземноморья. В России занесён в Красную книгу страны как уязвимый, подверженный опасности исчезновения.
Редкий вид
Красивый фиолетовый цветок входит и в список самых редких растений Белгородской области. Одно из мест его обитания — балка Дубенка, расположенная в 12 километрах к юго-западу от Лебединского ГОКа. Краснокнижные цветы здесь обнаружили экологи, когда проводили инженерно-экологические изыскания для проектирования нового лебединского хвостохранилища.
Забота о сохранности природы — один из принципов Металлоинвеста. Строительство любого производственного объекта сопровождается экологическими мероприятиями. В нашем случае в компании решили сохранить ценные растения, переселив их в новые подходящие условия.
— При разработке проекта пересадки, выполненного учёными БелГУ, подтвердили, что это именно редкие виды, установили участки их произрастания и подсчитали количество цветов, — рассказывает главный эколог Лебединского ГОКа Ольга Сапрыкина. — Специалисты изучили ситуацию в балке Дубенка и на прилегающих территориях, чтобы найти места со схожим почвенно-геоморфологическим профилем, где цветы смогут прижиться.
Здесь им будет хорошо
Подходящие условия обнаружили в соседней балке, в нескольких километрах от привычного расположения растений.
— Ирис неприхотлив к типу почв, но требует достаточной увлажнённости. Он выбирает в качестве ареала полуоползневые типы склонов: в более благоприятных точках его вытесняют другие виды растительности. Поэтому безлистный ирис ищет места, за которые с ним мало кто будет конкурировать, — поясняет заведующий кафедрой географии, геоэкологии и безопасности жизнедеятельности НИУ «БелГУ» Андрей Корнилов. — Мы обнаружили здесь такую же популяцию ирисов, что гарантирует: наши «переселенцы» будут чувствовать себя на этих склонах хорошо.
Каждый цветок выкопали и перевезли вместе с упакованным комом земли примерно 20×20 сантиметров, чтобы не повредить корневую систему. Затем рассадили в специально подготовленные лунки и обильно полили. Делянку, где будут жить «новички», огородили сигнальной лентой, а для дальнейшего учёта популяции к каждому цветку приставили колышек.
Первые, но не последние
За «миграцией» красно-книжных цветов наблюдали специалисты экологической службы Лебединского ГОКа и Росприроднадзора.
— Наша функция — проследить, чтобы редкие растения в сохранности добрались до нового места обитания, а процесс высадки прошёл по всем правилам. В дальнейшем будем отслеживать приживаемость, — рассказывает специалист-эксперт в области охраны окружающей среды межрегионального управления Росприроднадзора Елена Волобуева. — Приятно, что Лебединский ГОК демонстрирует серьёзный подход к заботе об окружающей среде.
Ирисы — лишь первые переселенцы из балки Дубенка. В течение лета переезд предстоит ещё около 20 краснокнижным видам цветов, кустарников и трав. Среди них — адонис весенний, миндаль степной, василёк русский… По словам экологов, эту работу сложно выполнить одномоментно: все растения цветут в разные периоды, а отличить редкие образцы от более распространённых собратьев могут лишь эксперты и только в момент цветения.
Евгения Шехирева