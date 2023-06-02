Тебекин и Бобрицкий: что известно о задержанных сегодня белгородских бизнесменах

Posted Сегодня, 14:47
Published Сегодня, 14:47
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Updated Сегодня, 14:57
Владимир Тебекин — одна из самых противоречивых персон Белгородской области. Он — один из успешнейших предпринимателей региона, прошлое которого окутано мифами.
В Белгородской области Владимира Тебекина называли чуть ли не «теневым губернатором» и «кошельком» экс-губернатора Евгения Савченко. В СМИ бизнесмен старался не светиться, однако в 2016 году его имя было упомянуто в одной из скандальных историй: связана она была с похищением белгородца в Абхазии.
Отметим, что Тебекин — почётный президент спортивной общественной организации и президент благотворительного фонда содействия здоровому образу жизни «Айсберг». Тебекин даже стал обладателем награды третьей степени ордена «Благотворитель года». Её он получил за «внесение большого вклада в развитие физкультуры, сохранение культурного достояния и социальную поддержку области».
В последние годы Тебекин поступенно уходил из предпринимательства. Судя по его активам, он оставил дела своим родственникам: сегодня они зарабатывают миллионы в пищевом и ресторанном бизнесе. Речь идёт о Дмитрии и Михаиле Тебекиных — сыновьях бизнесмена.
Имя Бобрицкого не столь известно белгородцам, как имя Тебекина. Тем не менее, это очень влиятельный бизнесмен и давний знакомый Евгения Савченко. По некоторым данным — даже его зять.
Долгое время, с 2013 года, Бобрицкий занимал должность генерального директора ООО «Управляющая компания „Приосколье““. На данный момент предприятие остаётся одним из крупнейших производителей мяса птицы в стране. Курица от этой фирмы была на столе, наверное, у каждого белгородца.
С семьёй Тебекиных Бобрицкий был связан давно. Так, они вместе владели «БелЭнергомаш», который в феврале 2020 года продали нижегородскому АО «Выксунский металлургический завод». До перехода в другие руки предприятие на 60% принадлежало Бобрицкому, на 20% — Татьяне Тебекиной, а также Дмитрию и Михаилу Тебекиным — по 10% на каждого.
В феврале этого года Бобрицкий покинул пост гендиректора «Приосколья». Бизнесмену принадлежало на тот момент 75% в УК компании.
Отметим, что и Бобрицкий, и Тебекин входили в топ-100 самых влиятельных людей Белгородской области. Вероятно, после прихода новой команды Вячеслава Гладкова их положение слегка пошатнулось.
Как стало известно Бел.Ру, белгородских бизнесменов Владимира Тебекина и Геннадия Бобрицкого подозревают в совершении серии экономических преступлений. Задержали их сотрудники ФСБ.