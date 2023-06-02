Тебекин и Бобрицкий: что известно о задержанных сегодня белгородских бизнесменах

В Белгородской области Владимира Тебекина называли чуть ли не «теневым губернатором» и «кошельком» экс-губернатора Евгения Савченко. В СМИ бизнесмен старался не светиться, однако в 2016 году его имя было упомянуто в одной из скандальных историй: связана она была с похищением белгородца в Абхазии.