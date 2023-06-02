Стало известно, в каком состоянии находятся раненные при обстреле Масловой Пристани

Posted Сегодня, 15:59
Published Сегодня, 15:59
Modified Сегодня, 16:01
Updated Сегодня, 16:01
Главврач городской больницы №2 сообщил, что у мужчин серьёзные осколочные ранения. У одного пострадавшего серьёзные осколочные ранения ног, он уже прооперирован и находится под наблюдением врачей. Второй мужчина после операции в тяжёлом состоянии находится в реанимации: у него множественные ранения конечностей, повреждён спинной мозг.
Благодаря оперативным службам, мужчин доставили в течение 15 минут. Кровопотеря была минимальной. Тяжелобольному оказана вся необходимая помощь, переводить его в Москву на лечение не требуется.
Олег Анциферов, главный врач городской больницы №2
Всего в настоящий момент в горбольнице находятся 30 пострадавших с минно-взрывными ранениями из Грайворонского и Шебекинского округа. Их состояние стабильное.
Напомним, что сегодня, 2 июня, ВСУ обстреляли участок дороги в посёлке Маслова Пристань Шебекинского округа. Осколки снарядов попали в проезжающие машины: две женщины в одном из автомобилей погибли от полученных ранений. Ещё несколько человек из другой машины с тяжёлыми ранениями были доставлены в медучреждение.