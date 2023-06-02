Стало известно, в каком состоянии находятся раненные при обстреле Масловой Пристани

Напомним, что сегодня, 2 июня, ВСУ обстреляли участок дороги в посёлке Маслова Пристань Шебекинского округа. Осколки снарядов попали в проезжающие машины: две женщины в одном из автомобилей погибли от полученных ранений. Ещё несколько человек из другой машины с тяжёлыми ранениями были доставлены в медучреждение.