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Posted Сегодня, 15:59

Published Сегодня, 15:59

Modified Сегодня, 16:01

Updated Сегодня, 16:01

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Стало известно, в каком состоянии находятся раненные при обстреле Масловой Пристани

2 июня 2023, 15:59
Фото: 1MI
Белгородцев привезли в городскую больницу №2 с минно-взрывными ранениями.
Сюжет
Обстрел

Главврач городской больницы №2 сообщил, что у мужчин серьёзные осколочные ранения. У одного пострадавшего серьёзные осколочные ранения ног, он уже прооперирован и находится под наблюдением врачей. Второй мужчина после операции в тяжёлом состоянии находится в реанимации: у него множественные ранения конечностей, повреждён спинной мозг.

Благодаря оперативным службам, мужчин доставили в течение 15 минут. Кровопотеря была минимальной. Тяжелобольному оказана вся необходимая помощь, переводить его в Москву на лечение не требуется.
Олег Анциферов, главный врач городской больницы №2

Всего в настоящий момент в горбольнице находятся 30 пострадавших с минно-взрывными ранениями из Грайворонского и Шебекинского округа. Их состояние стабильное.

Напомним, что сегодня, 2 июня, ВСУ обстреляли участок дороги в посёлке Маслова Пристань Шебекинского округа. Осколки снарядов попали в проезжающие машины: две женщины в одном из автомобилей погибли от полученных ранений. Ещё несколько человек из другой машины с тяжёлыми ранениями были доставлены в медучреждение.

Два человека погибли в Масловой пристани после обстрела ВСУ: видео
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