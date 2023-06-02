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Слухи о попытках ВСУ прорваться в районе Уразово-Вериговки опровергли в оперштабе

2 июня 2023, 11:16
Фото: 1MI
Информация о попытке прорыва ВСУ на территорию региона в районе участка Уразово-Вериговка не соответствует действительности, сообщает оперштаб Белгородской области.
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Фейк

Данные о прорыве ранее опубликовал ряд Telegram-каналов. В оперштабе уверяют, что информация является недостоверной: пограничное управление ФСБ, совет безопасности Валуйского горокруга и глава администрации горокруга её не подтверждают.

Напоминаем, что не следует доверять непроверенным источникам — достоверную информацию о ситуации в регионе мы рекомендуем читать в официальных источниках.
Оперштаб Белгородской области

Информация об очередном прорыве ДРГ регулярно появляется в социальных сетях и мессенджерах. Белгородцев пытаются запугать страшными историями о сотнях солдатах в танках, о необходимости бежать в Воронеж и о возможности попасть под обстрел. Всё это — фейки. Распространяют их недружественные лица с территории сопредельного государства.

Белгородцев запугивают очередным прорывом ВСУ
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#Артем Черненко#Белгородская область#Уразово#Вериговка#Фейк#Спецоперация#ВСУ#ДРГ#Украинская ДРГ#Оперштаб
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