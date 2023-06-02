Слухи о попытках ВСУ прорваться в районе Уразово-Вериговки опровергли в оперштабе

Posted Сегодня, 11:16
Published Сегодня, 11:16
Modified Сегодня, 11:18
Updated Сегодня, 11:18
Данные о прорыве ранее опубликовал ряд Telegram-каналов. В оперштабе уверяют, что информация является недостоверной: пограничное управление ФСБ, совет безопасности Валуйского горокруга и глава администрации горокруга её не подтверждают.
Напоминаем, что не следует доверять непроверенным источникам — достоверную информацию о ситуации в регионе мы рекомендуем читать в официальных источниках.
Оперштаб Белгородской области
Информация об очередном прорыве ДРГ регулярно появляется в социальных сетях и мессенджерах. Белгородцев пытаются запугать страшными историями о сотнях солдатах в танках, о необходимости бежать в Воронеж и о возможности попасть под обстрел. Всё это — фейки. Распространяют их недружественные лица с территории сопредельного государства.